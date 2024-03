Valorant: ¿Quién es Clove y cuándo sale?

Valorant sigue creciendo y Clove será su nuevo agente. Este personaje, de rol controlador, fue anunciado por Riot Games durante el torneo Masters Madrid el pasado 24 de marzo y su anuncio ha sido más que controversial.

Valorant es un juego gratuito multijugador de disparos en el que dos equipos de cinco jugadores se enfrentan en diferentes escenarios. En cada ronda un equipo ataca y el otro defiende, cada uno armado con personajes con diferentes habilidades, roles y armas. Es exclusivo para PC.

La polémica en torno a Clove es que su jugabilidad se basa en desafiar la muerte, entre su kit de habilidades hay dos que se pueden utilizar después de morir.

Valorant presentó a su nuevo agente, Clove y ha dado mucho de qué hablar. Foto: Rios Games.

Acá el detalle de sus habilidades:

C - Tentempié/Pick me up: Al eliminar un enemigo, Clove deja un orbe que al activarse, aumenta la vida y velocidad del personaje de forma temporal.

E - Treta/Ruse: Clove puede lanzar cortinas de humo a cualquier parte del mapa. Se puede utilizar después de la muerte y el tiempo de recarga es de 30 segundos.

Q - Carambola/Meddle: Clove lanza una granada que se pega a las superficies y, al explotar, reduce la vida de los rivales en el área de efecto.

X - No morí/Not Dead Yet: Clove activa su esencia inmortal para resucitar. Una vez que vuelve a la vida, tiene que conseguir una muerte o asistencia dentro de un periodo de tiempo o morirá.

Si bien el controlador no suele ser el rol preferido por los jugadores de Valorant, la idea de Riot es incentivarlos a probar diferentes roles. Pero, para quienes aman jugar con controladores (en especial en solitario), Clove les permite jugar agresivo y tener una oportunidad de salir victoriosos.

LEA MÁS: World of Warcraft rompió este increíble récord

Una de las principales preocupaciones de los jugadores es que el personaje y las partidas se sientan desequilibradas, pero habrá que esperar a ver cómo se desarrolla el juego en las siguientes semanas.

Clove está disponible desde hoy, 26 de marzo y Valorant lo pueden conseguir de manera gratuita en la tienda digital de Riot Games para PC.