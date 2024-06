Nintendo agregó cuatro clásicos imperdibles en el Switch

Nintendo reveló, durante su último Direct, que a partir de este momento, cuatro de sus clásicos imperdibles están disponibles para Nintendo Switch.

Esto a través del servicio Nintendo Switch Online, que da acceso a más de 100 juegos de consolas retro, como el NES y Súper NES.

Esta vez son dos juegos de GameBoy Advance: The Legend of Zelda A Link to the Past y Four Swords y Metroid Zero Mission; y dos de Nintendo 64: Perfect Dark y Turok: Dinosaur Hunter.

Nintendo apostó por dos de sus mejores juegos de Nintendo 64. Foto: Foto de Nathan J Hilton/ Pexels.

En el caso de The Legend of Zelda, este juego incluye dos en uno solo: A Link to the Past y Four Swords.

En A Link to the Past, los jugadores debemos viajar para salvar Hyrule, derrotar al mago Agahnim y al rey demonio Ganon, y reclamar la Trifuerza para rescatar a la princesa Zelda y los descendientes de los Siete Sabios.

Este juego de Súper NES es considerado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos.

Mientras que en Four Swords, Link saca una espada mágica que crea tres copias de sí mismo, que luchan a su lado para salvar a la princesa Zelda de una criatura llamada Vaati.

Por su parte, en Metrid Zero Mission, Samus viaja a un planeta llamado Zebes para destruir a los Piratas Espaciales que se robaron una mercancía de su nave.

En cuanto a los juegos de Nintendo 64, en Perfect Dark debemos detener una conspiración alienígena, y en Turok: Dinosaur Hunter tenemos que abrirnos paso en un mundo habitado por dinosaurios.

Nada más como un recordatorio, Nintendo Switch Online es un servicio de suscripción que permite jugar en línea, da acceso a la nube para guardar partidas, ofrece ofertas exclusivas y los juegos clásicos. Tiene un precio de 20 dólares (poco más de 10.000 colones) anuales.