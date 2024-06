Nuevo Legend of Zelda cambia por primera vez de personaje principal

En un muy bien recibido giro de eventos, Nintendo reveló su próxima entrega en la franquicia de The Legend of Zelda. Se trata de Echoes of Wisdom, un juego completamente nuevo, en el que por primera vez Link no será el personaje principal.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom nos pone en los zapatos de la Princesa Zelda y su carrera por salvar a la humanidad. Foto: Nintendo.

En este juego, una especie de extrañas grietas interdimensionales se abren a lo largo de toda la tierra de Hyrule y mientras intentaba salvar a la Princesa Zelda, Link es tragado por una de estas fisuras.

Ahora, es la Princesa Zelda la que deberá salvar a la humanidad y no está sola, a lo largo de esta aventura vamos a estar acompañados del hada Tri, que le va a otorgar a Zelda el poder del Tri Rod, un bastón mágico.

A diferencia de Link, Zelda no va a pelear con escudo y espada, el Tri Rod le da la capacidad de crear ecos, que son copias de objetos, para que se abra paso entre los enemigos o, para resolver los acertijos que nos vamos a topar a lo largo de la historia.

Este juego se inspira visualmente en el remake de Link’s Awakening y tiene un enfoque más centrado en resolver acertijos, pero manteniendo ese espíritu aventurero que tanto caracteriza a esta franquicia.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom se estrena este 26 de septiembre y podría ser uno de los últimos juegos para la Nintendo Switch, que ya llegó a sus etapas finales.