Nintendo Switch estrena tres juegos retro que nunca habían salido de Japón

Nintendo Switch una vez más amplió sus biblioteca de juegos retro a través del servicio de suscripción Nintendo Switch Online. Y esta vez, son tres juegos de sus consola portátil, Game Boy Advance, que antes solo estaban disponibles en Japón.

Nintendo Switch expandió su catálogo de juegos retro y esta vez vienen con juegos de su consola estrella: Gameboy Advance. Foto: Nintendo.

Se trata de la trilogía Starfy, compuesta por los juegos: Densetsu no Starfy de 2002, Densetsu no Starfy 2 de 2003 y Densetsu no Starfy 3 de 2004. Todos son juegos de plataforma, cuyo personaje principal (Starfy) es el príncipe de un reino en la nubes.

En Densetsu no Starfy, los jugadores deben ayudar a Starfy a volver a su reino en la nubes, luego de que una tormenta lo empujara al mar. Eso sí, el camino de vuelta va a estar cargado de peligros y van a tener que usar todas sus habilidades para regresar a salvo.

En el segundo juego, Starfy se embarca en una aventura para salvar a su madre secuestrada por un villano, y en el tercero, Starfy se une a su hermana, Starly, para ponerle fin a una conspiración que pone en riesgo su reino.

Los tres juegos ya están disponibles para todos los miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack, que tiene un precio de 50 dólares anuales (26.100 colones), esos son unos 2.100 colones al mes.

Además, Nintendo Switch Online no solo permite jugar en línea, sino que también da acceso a más de 100 juegos de consolas retro, acceso a la nube para guardar partidas y ofrece ofertas exclusivas.

Recientemente Nintendo agregó siete juegos de su consola NES y no hace mucho, lanzó una sección de juegos para adultos con dos clásicos imperdibles de Nintendo 64.