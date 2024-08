Agosto estrena dos juegos de Star Wars y mucho más

Agosto, así como los últimos meses, es un mes bastante tranquilo en términos de estrenos de juegos y es que la mayoría de juegos grandes están reservados para los últimos meses del año pero, eso no quiere decir que agosto no tenga uno que otro juego que valga la pena.

Estos son los juegos que se estrenan este mes.

Agosto es un mes lento pero con estrenos que valen la pena. Crédito: Star Wars. com, PlayStation y Game Science.

A partir del 1 de agosto, se estrenó la versión modernizada de Star Wars Bounty Hunter, el juego clásico de la era del PlayStation 2.

En este juego de acción en tercera persona controlan al cazarrecompensas Jango Fett, en una cacería que nos lleva a lo largo de una galaxia muy, muy lejana, en búsqueda de un Jedi oscuro.

Es uno de esos juegos que no se puede perder y está disponible en PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

LEA MÁS: Nintendo: Estos son los juegos que se estrenan en agosto

Saltando al 20 de agosto, se estrena otro de los juegos más esperados del año: Black Myth: Wukong.

En este juego de rol y acción, basado en la novela clásica china del siglo XVI “Viaje al Oeste”, tomamos el control del Rey Mono en su lucha por convertirse en una leyenda. Este juego llega exclusivamente a consolas de nueva generación: PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

LEA MÁS: PlayStation Plus incluye Lego Star Wars y más juegos en agosto

Por su parte, el 23 de agosto llega el tan esperado Concord a PlayStation 5 y PC.

En este juego de disparos multijugador en primera persona, similar a Overwatch, se forman dos equipos de cinco jugadores para enfrentarse en batallas en modo de juego que van desde capturar zonas, escoltar a un robot y combates abiertos.

Mientras que el 29 de agosto llega Emio - El Hombre Sonriente: Famicom Detective Club, un juego que dio de qué hablar cuando se presentó ya que muchos pensaron que se trataba de un juego de terror.

Nintendo no suele meterse en el mundo del terror, pero Emio se ve como un proyecto interesante. Foto: Nintendo.

Pero resulta que en realidad este juego forma parte de la franquicia de Famicom Detective Club, unos juegos de aventura y misterio que se estrenaron en 1988. En esta entrega van a tener que resolver un misterio para descubrir quién está detrás de la máscara de Emio, un peligroso asesino que usa una bolsa de papel en la cabeza.

LEA MÁS: La industria de los videojuegos se fue a huelga y esto es lo que va a pasar con muchos juegos

Pero el estreno más grande es sin dudas Star Wars Outlaws.

En este juego de mundo abierto exploramos la galaxia muy, muy lejana junto a la protagonista, Kay Vess, una forajida quien quedó envuelta en una polémica entre sindicatos criminales y debe planificar un robo para comprar su libertad.

Van a poder pilotar naves, disparar y abrirse paso entre los más buscados de la galaxia cuando se estrene este 30 de agosto en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Otros estrenos

1 de agosto: Harvest Moon: Home Sweet Home (móviles)

2 de agosto: World of Goo 2 (Switch)

8 de agosto: Cat Quest 3 (PC, PS4|5, Switch, Xbox One, Series X|S); Steamworld Heist 2 (Switch)

13 de agosto: Stormgate (PC)

16 de agosto: Madden NFL 25 (PS4|5, Series X|S, Xbox One, PC)

20 de agosto: Dustborn (PC, PS4/5, Xbox One, Series X|S)

26 de agosto: World of Warcraft: The War Within (PC)

29 de agosto: Visions of Mana (PC, PS4|5, Series X|S) y Gundam Breaker 4 (PS4|5, Switch, PC)