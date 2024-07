PlayStation Plus incluye Lego Star Wars y más juegos en agosto

PlayStation Plus, el servicio de suscripción de PlayStation, reveló su nueva alineación de juegos para el mes de agosto y viene cargado de tres juegos que lo van a mantener pegado a la pantalla.

PlayStation Plus quiere recibir el mes de agosto con el mejor juego de Lego Star Wars. Crédito: Lego.com

Como recordatorio, PlayStation Plus cuenta con tres categorías: Esencial, Extra y Deluxe, cada una con diferentes beneficios, que van desde juegos gratis, multijugador en línea y hasta un catálogo de juegos clásicos.

Los tres juegos que estarán disponibles a partir del 6 de agosto en PlayStation 4 y 5 para la categoría Esencial son: Lego Star Wars La Saga de Skywalker, Five Nights at Freddy’s Security Breach y Ender Lilies: Quietus of the Knights.

Con Lego Star Wars La Saga de Skywalker van a poder revivir las nueve películas de la saga de Star Wars, pero al estilo Lego, en un juego de mundo abierto cargado de comedia, peleas intergalácticas y muchos, pero muchos bloques.

Para esta versión se revolucionó por completo la jugabilidad y ahora van a poder explorar planetas enteros y utilizar naves espaciales para moverse por todo el universo de Star Wars.

Por su parte, Five Nights at Freddy’s Security Breach es el más reciente juego dentro de la franquicia de terror: Five Nights at Freddy’s.

En este juego van a controlar a un niño llamado Gregory, quien con la ayuda de Freddy Fazbear (el villano de la saga), va a tener que sobrevivir una noche de terror siendo cazado por horrible criaturas.

Por último, Ender Lilies: Quietus of the Knights quizás sea el juego menos conocido de la lista, pero no quiere decir que no sea bueno. En este juego de rol de acción en 2D de fantasía oscura, van a tener que viajar a través de una mágica tierra para liberar a la humanidad de una maldición.

Como recordatorio, el precio del Plus Esencial es de 7 dólares (3.700 colones) al mes o 55 dólares (28.900 colones) anuales, mientras que la categoría Extra asciende a 11 dólares (6 mil colones) mensuales o 94 dólares al año (casi 48 mil colones). La suscripción Premium tiene un valor de 12 dólares mensuales (6.100 colones) y 107 dólares el anual (poco más de 54 mil colones).