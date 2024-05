Fortnite y Star Wars se aliaron en una colaboración de otra galaxia

Fortnite sabe que el día de Star Wars (May the 4th be with you) está a la vuelta de la esquina, y para celebrar la fecha, anunciaron una colaboración con la popular franquicia, que trae contenido para todos sus modos de juego.

Fortnite quiere celebrar el día de Star Wars con una colaboración fuera de este mundo. Foto: Fortnite.

El evento comienza este 3 de mayo y finaliza el 14 del mismo mes. A continuación puede ver el tráiler del evento.

Battle Royale

Comenzando con el Battle Royale, los jugadores podrán encontrar en el campo de batalla algunas de las armas más emblemáticas como el bláster E-11 de los Stormtroopers, el sable de luz de Darth Vader y la ballesta de Chewbacca.

Hablando del querido personaje, resulta que el imperio lo secuestró y está en manos de los jugadores liberarlo de prisión. Quienes lo logren, van a tener el placer de que el wookie los acompañe a lo largo de la partida, atacando a sus enemigos.

Luke Skywalker, en modo aprendiz y el contrabandista, Lando, se unen al Batte Royale de Fortnite. Foto: Fortnite.

Mientras que Darth Vader, el temible villano, también va a estar en el campo de batalla. Los que logren vencerlo, van poder utilizar su espada para atacar y desviar los disparos de sus enemigos.

Por si fuera poco, se van a habilitar una serie de misiones, que al completarlas, desbloquean niveles del pase de batalla y cosméticos para los personajes.

Entre los trajes nuevos que se pueden comprar están el de Luke Skywalker como aprendiz, el del contrabandista, Lando Calrissian y el del Death Trooper.

Mientras que algunos de los trajes preferidos de los fans, como Han Solo, la princesa Leia, Kylo Ren y más, regresan a la tienda.

Lego Fortnite

Para la modalidad de Lego, Fornite llevó las cosas a otro nivel y crearon una historia original en la que los jugadores tendrán que ayudar a los rebeldes a construir la Aldea Rebelde y repeler las fuerzas del Imperio con armas como sables de luz, blásters y detonadores térmicos.

El mundo de Lego de Fortnite no se queda fuera y el imperio está listo para hacerle la vida cuadritos a los personajes. Foto: Fortnite.

Conforme los jugadores van avanzando en la historia y el pase de batalla, van desbloqueando decoraciones y trajes de personajes como Luke Skywalker, Darth Vader, el Mandaloriano, Chewbacca y más.

Fortnite Festival

Para la modalidad Fortnite Festival, un modo de juego en que los jugadores ensamblan su propia banda, se anunció que la tarima va a tener un pequeño cambio para parecerse a la cantina de Mos Eisley.

Además se van a incluir la canción de la Cantina e instrumentos “intergalácticos” como una guitarra de siete cuerdas.

Rocket Racing

Por último, para la modalidad de carreras Rocket Racing, llegan calcomanías para los vehículos basadas en los personajes de Anakin Skywalker y Darth Maul. Además, los jugadores podrán comprar un vehículo inspirado en el Mandaloriano, que incluye armadura y todo.