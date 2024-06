The Last of Us 2 pronto podría llegar a PC

The Last of Us 2, la aclamada secuela del juego de supervivencia, podría ser el siguiente exclusivo de PlayStation en llegar a computadoras, cumpliendo de esa manera, el sueño de más de un gamer.

The Last of Us 2 sigue a Ellie, quien busca venganza después de sufrir una tragedia, en un mundo post apocalíptico. Foto: Naughty Dog.

Fue el conocido filtrador, Billbil-kun de Dealabs, quien dio a conocer que la versión para PC está lista y lo ha estado durante meses, pero lo más probable es que retrasen el lanzamiento para que coincida con el lanzamiento de la segunda temporada de la serie de The Last of Us de HBO, que llega en 2025.

Acá es importante aclarar que son meramente rumores y que por el momento, Sony no ha confirmado ni negado la noticia.

Ahora, que este juego llegue a PC no está pegado del techo.

The Last of Us 1 versión remasterizada llegó a computadoras en marzo de 2023, así que las puertas están abiertas para que la secuela también lo haga.

A esto hay que sumarle que PlayStation ha estado migrando a otras plataformas algunos de sus juegos exclusivos más importantes, como God of War de 2018 y Horizon Zero Dawn. Es más, en setiembre llega a PC God of War Ragnarok, así que todo forma parte de la nueva estrategia de PlayStation para expandir su mercado.