Con menos de 25 mil colones puede comprar todo esto con las ofertas de PlayStation

PlayStation tiró la casa por la venta con sus ofertas por el Days of Play 2024, su evento más grande del año.

Y si bien las ofertas van desde un 25% hasta un 60% de descuento, son más de 500 juegos, paquetes de expansión y cosméticos que ver.

Days of Play 2024 de PlayStation ofrecerá ofertas exclusivas, actividades y desafíos del 29 de mayo al 12 de junio. (PlayStation)

Así que, para que no sea tan abrumador para usted, les curamos una serie de combos que pueden comprar por menos de 25 mil colones, o 50 dólares.

Acción

Para los amantes de la acción, hay un combo lleno de juegos imperdibles. Pueden comprar Monster Hunter Rise, Hi-Fi RUSH, STAR WARS Jedi: Fallen Order y Little Nightmares II, y salen tablas con los 25 mil colones. Con este combo mezclan la acción, la aventura e historias que los van a atrapar.

Ahora, si lo de ustedes es sentirse poderosos una buena opción sería comprar DeathLoop, Ghostwire: Tokyo y Control Ultimate Edition, todos son juegos en los que se tienen alguna especie de poder, por 32 dólares (17 mil colones), y les sobra un vuelto para algún juego más pequeño.

LEA MÁS: Days of Play 2024: PlayStation tiene ofertas que usted no va a querer dejar pasar

Pero mi opción preferida es The Outer Worlds: Edición Spacer’s Choice y Marvel Guardianes de la Galaxia por un precio final de 39 dólares o 20 mil colones.

Terror

Para los amantes del terror también hay buenas opciones.

Pueden gastar todo su presupuesto en Alan Wake II y les prometo que va a ser una buena inversión.

Otro buen combo sería Dead Space y The Quarry, dos de los juegos de terror más aclamados, por 43 dólares, poco más de 22 mil colones.

LEA MÁS: Gamma: PlayStation 1 llegó a iPhones y le contamos cómo puede jugarlo

Y si a ustedes lo que les gusta es asustarse con amigos, pueden comprar The Texas Chain Saw Massacre y Dead by Daylight por 30 dólares (unos 16 mil colones) y pasar horas jugando.

Para los más pequeños

Los niños no tienen por qué quedar por fuera, PlayStation tiene algunas ofertas en juegos que podrían llamarles la atención. Por ejemplo, el juego de Bluey está en 31 dólares (16 mil colones), el de Peppa Pig en 24 (poco más de 12 mil colones) y Ben 10 en 15 dólares (casi 8 mil colones).

Si son un poco más grandes, LEGO Star Wars La saga de Skywalker está en 15 dólares (casi 8 mil colones) y Nickelodeon All-Star Brawl 2, un juego con sello tico, está en 20 dólares (10 mil colones).

Pero estas son nuestras recomendaciones, los invitamos a revisar la tienda digital directamente desde sus consolas o a través del sitio web de PlayStation, y quién sabe, tal vez encuentren uno que otro juego que les llame la atención.