Days of Play 2024: PlayStation tiene ofertas que usted no va a querer dejar pasar

PlayStation dio por comenzada su temporada de ofertas más grande del año. Desde algunos de sus juegos más importantes de los últimos meses, hasta una que otra joya oculta, así que hay de todo para todos los gustos.

Days of Play es el evento más grande del año de PlayStation. Foto: PlayStation.

A partir de hoy, 29 de mayo, y hasta el 13 de junio, más de 550 juegos, cosméticos y monedas virtuales, están con descuentos que van desde un 25, hasta un 60%.

Estas son nuestras recomendaciones:

Entre los juegos imperdibles que deben agregar a sus carritos están Cyberpunk 2077 con un descuento del 40%, quedando en 30 dólares; Diablo IV en 35 dólares con un descuento del 50%, Alan Wake II con un descuento del 20%, quedando en 48 dólares y Spider-Man 2 en 50 dólares.

También deberían considerar The Last of Us Parte 2 Remaster que tienen un 20% de descuento, Star Wars Jedi Survivor con un 55% y Like A Dragon con 35% de descuento.

Pero eso es solo una pincelada de las ofertas que hay, así que los invitamos a revisar la tienda digital directamente desde sus consolas o a través del sitio web de PlayStation, y quién sabe, tal vez encuentren uno que otro juego que les llame la atención.

