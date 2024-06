Marvel’s Spider-Man 2 tiene nuevos trajes y uno fue diseñado por conocido jugador del Real Madrid

Marvel’s Spider-Man 2 está cerca de cumplir un año en el mercado y sigue dando sorpresas. Esta vez, anunciaron una serie de trajes nuevos diseñados en colaboración con grandes nombres como el jugador del Real Madrid, Vinicius Jr.

Marvel’s Spider-Man 2 viene con nuevos trajes para los más fiebres del arácnido. Foto: PlayStation.blog.

Estos trajes llegan gratis a través de una actualización este 18 de junio.

En total son ocho trajes, cuatro nuevos y cuatro que vienen de los juegos anteriores.

Los trajes nuevos para Miles Morales son el Traje Metro, diseñado por el sello de moda, KidSuper, que incluye varias variaciones y, el traje Ginga, diseñado por Vini Jr., que es una oda al fútbol y a Brasil.

Vinicius Jr., el jugador del Real Madrid, es la mente detrás del traje Ginga. Foto: PlayStation.blog.

Mientras que los trajes para Peter Parker son el Motorchic, codiseñado por la cantante Rina Sawayama y KidSuper, que incluye unos toques de metal y, el traje Fluro, codiseñado por el piloto de la F1, Lando Norris.

El traje Motorchic probablemente de mucho de qué hablar entre los fans de Spider-Man. Foto: PlayStation.blog.

Por su parte, los trajes que vienen de juegos anteriores son el de la película “Spider-Man: un nuevo universo” (Into the Spider-Verse) y el Last Stand, para Peter Parker.

Mientras que los trajes para Miles Morales son el animado y el Uptown Pride.