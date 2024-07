PlayStation Plus reveló la segunda oleada de juegos que llegan en julio

PlayStation Plus, el servicio de suscripción de PlayStation, tiene una gran noticia para todos los usuarios y es que, a partir de este 16 de julio, llegan otros 13 juegos para las categorías Extra y Premium.

PlayStation Plus viene con una segunda oleada bastante cargada de juegos. Foto: PlayStation.blog.

PlayStation 5

El gran anuncio de este mes es que Remnant II, el aclamado juego de rol de acción y disparos en tercera persona, estará disponible en Plus.

En este juego, los sobrevivientes del fin del mundo deben luchar contra extrañas criaturas y jefes divinos, en una serie de combates que mezclan peleas cuerpo a cuerpo y armas. Remnant II lo pueden disfrutar solos o en cooperativo con otros dos jugadores.

PlayStation 5 y 4

El grueso de juegos estarían llegando tanto para PlayStation 4 como para el 5, entre ellos Crisis Core; Final Fantasy VII; Reunion, Mount & Blade II: Bannerlord, y Pathfinder: La ira de los justos.

Por si fuera poco, también se van a agregar los juegos clásicos de PlayStation 2: Summoner, Ratchet & Clank: El Tamaño Importa y Juana de Arco.

Pero quizás el juego más llamativo es No More Heroes 3, en el que asumen el rol del asesino Travis Touchdown, quien junto a su confiable katana láser se va a tener que abrir camino entre los rangos de los mejores asesinos del mundo, para evitar que un malvado príncipe se apodere de la Tierra.

PlayStation 4

Y ya que hablamos de No More Heroes, a PlayStation 4 estaría llegando Travis Ataca de Nuevo: No More Heroes Edición completa.

Esta vez Travis es absorbido por una consola de videojuegos y debe enfrentarse a todos los personajes, en una serie de épicos combates.

A PlayStation 4 también estarían llegando el juego de acción y supervivencia de zombies Deadcraft. Además, el juego deportivo de mundo abierto, Steep.

PlayStation VR 2

Por último, para las gafas de realidad virtual, PSVR2, se va a agregar el aclamado Job Simulator.

En este juego, como su nombre lo dice, los jugadores pueden escoger entre varios trabajos, entre ellos: chef, oficinista y mecánico de carros, en un mundo en el que las máquinas han reemplazado a los humanos.

Hay que recordar que PlayStation Plus es un servicio de suscripción que cuenta con tres categorías: Esencial, Extra y Deluxe, cada una con diferentes beneficios, que van desde juegos gratis, multijugador en línea y hasta un catálogo de juegos clásicos.

El precio del Plus Extra es de 11 dólares (6 mil colones) al mes o 94 dólares anuales (casi 48 mil colones). La suscripción Premium tiene un valor de 12 dólares mensuales (6.100 colones) y 107 dólares el anual (poco más de 54 mil colones).