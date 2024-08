PlayStation Plus: The Witcher 3 y más llegan al servicio en agosto

PlayStation Plus dio a conocer los juegos que llegan al servicio de suscripción, como parte de su segunda oleada para este mes de agosto. Y si bien la primera oleada dejó un poco que desear, la segunda es un verdadero festín para la gamers.

PlayStation Plus tiró la casa por la ventana con sus nuevos juegos para agosto. Crédito: Devolver Digital, Bandai Namco y CD Project Red.

Y es que a partir de este 20 de agosto, llegan a la categorías Premium y Extra de PlayStation Plus: The Withcer 3: Wild Hunt, Cult of the Lamb, Watch Dogs 2, Wild Hunt y mucho más.

PlayStation 5

Para PlayStation 5, el gran anuncio es la llegada de Wild Hearts, un juego de cacería en el que se van a enfrentar a la naturaleza en su estado más salvaje. En este juego inspirado en el Japón Feudal, se van a embarcar en una aventura que los va a poner cara a cara con temibles criaturas.

También se agregó Ride 5, un juego de carreras de motos, con más de 35 pistas y hasta 200 motocicletas que escoger. Es uno de los simulares más realistas en el mercado.

PlayStation 5 y 4

El grueso de juegos llegan tanto a PlayStation 5 como PS4, con The Witcher 3: Wild Hunt, liderando la lista.

En este juego de mundo abierto toman el control de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos que debe emprender una aventura para encontrar a la Niña de la Profecía y salvar al mundo.

También agregaron el juego independiente de culto, Cult of the Lamb.

En este juego asumen el rol de un cordero poseído por una fuerza siniestra, que los encomienda a crear una comunidad de seguidores leales a su nombre, a cambio de su libertad.

Van a tener que explora un mundo generado aleatoriamente, luchar contra hordas de enemigos y derrota a líderes de otros cultos, para aumentar su poder.

Por si fuera poco, se van a incluir Sword Art Online: Last Recollection y los tres juegos de la franquicia retro de disparos de PlayStation 2: TimeSplitters, TimeSplitters 2 y TimeSplitters: Future Perfect.

PlayStation 4

A PlayStation 4 llegan Watch Dogs 2 y Naruto to Boruto: Shinobi Striker.

En Watch Dogs 2 controlan a un Marcus Holloway, que tienen una única misión: ejecutar el mayor hack de la historia. Mientras que Naruto to Boruto: Shinobi Striker es un juego de peleas en línea ambientado en el popular anime y manga.

Además se incluyeron varios juegos de la franquicia de rol Sword Art Online, entre ellos: Alicization Lycoris, Fatal Bullet, Hollow Realization y Lost Song.

PlayStation VR 2

Por último, para las gafas de realidad virtual, PSVR2, se va a agregar el popular Vacation Simulator.

En este juego, como su nombre lo dice, los jugadores pueden escoger entre varios destinos turísticos para irse de vacaciones, en un mundo en el que las máquinas han reemplazado a los humanos.

Hay que recordar que PlayStation Plus es un servicio de suscripción que cuenta con tres categorías: Esencial, Extra y Deluxe, cada una con diferentes beneficios, que van desde juegos gratis, multijugador en línea y hasta un catálogo de juegos clásicos.

El precio del Plus Extra es de 11 dólares (6 mil colones) al mes o 94 dólares anuales (casi 48 mil colones). La suscripción Premium tiene un valor de 12 dólares mensuales (6.100 colones) y 107 dólares el anual (poco más de 54 mil colones).