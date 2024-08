PlayStation Plus va a tener bajas bastante sensibles el próximo mes y hay una que no tiene sentido

PlayStation Plus suele ser un salvatandas para más de uno al que no le gusta o no puede pagar por un juego completo. A cambio de una pequeña mensualidad, reciben acceso a bastantes juegos de manera gratuita.

PlayStation Plus va a perder un montón de juegos increíbles el próximo mes de setiembre. Crédito: PlayStation.

Pero, cada cierto tiempo, Plus recibe un fuerte golpe y uno que otro juego grande e importante sale del servicio de suscripción. Este mes de setiembre es uno de esos.

Y es que, al menos, 12 juegos van a quedar fuera en algún momento del próximo mes, incluido el juego de estrella de PlayStation, Horizon Forbidden West.

A continuación la lista completa:

Horizon Forbidden West

Dragon Ball Xenoverse 2

NieR: Replicant

Marvel’s Midnight Suns

Alien: Isolation

Cloudpunk

Spiritfarer

Star Ocean: First Departure R

Star Ocean: The Divine Force

Star Ocean: The Last Hope

Star Ocean: Till the End of Time

Star Ocean: Integrity and Faithlessness

No queda de más decir que es, sumamente, raro ver un juego exclusivo de PlayStation, como Horizon Forbidden West, salir de un servicio ofrecido por PlayStation. En especial, si consideramos que es un juego bastante popular entre los jugadores.

Otros casos como Alien: Isolation o Marvel’s Midnight Suns, en realidad tienen sentido.

Alien tiene una nueva película en cines, Alien: Romulus, y Marvel está a semanas de estrenar su nueva serie, Agatha en Todas Partes. Cuando suceden este tipo de lanzamiento, es normal que las personas se enfiebren y busquen juegos que sean similares.

Así que es muy probable que en las próximas semanas el interés por estos juegos aumente y consigo las ventas. Si los juegos están gratis en su servicio de suscripción, los desarrolladores van a perder bastante dinero, así que tiene sentido que queden fuera del PlayStation Plus.