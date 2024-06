Amazon Prime Gaming le regala 15 juegos, así es como puede canjearlos

Amazon Prime Gaming es un servicio de suscripción que no es muy conocido en Costa Rica, pero deberían aprovecharlo. Y es que desde el 25 de junio y hasta el 11 de julio, van a estar regalando más de 15 juegos.

Amazon Prime Gaming es el servicio de videojuegos de Amazon. Foto: Tom's Guide.

Pero antes, ¿qué es Prime Gaming? Este servicio forma parte del servicio de streaming Amazon Prime, así que si ustedes ya pagan Prime, automáticamente tienen acceso a Prime Gaming sin ningún costo adicional. Amazon Prime tiene un precio mensual de 15 dólares (más de 7.500 colones).

Los juegos que ya están disponibles son el de disparos en primera persona, Deceive Inc; los de rompecabezas y estrategia, Tearstone: Thieves of the Heart y The Invisible Hand y, el juego de disparos ambientado en el lejano oeste, Call of Juarez.

Desde el 27 de junio puede descargarse el juego de aventura en 2D, Forager; los de acción Card Shark y Heaven Dust 2 y, el juego de rol, Soulstice.

El 3 de julio se agregarán el popular Hitman Absolution, Call of Juarez: Bound in Blood y el juego de defensa de torres, Wall World.

Por último, el 11 de julio llega la última tanda de juegos y está bastante cargada con Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge; Star Wars: Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords; Alex Kidd in Miracle World DX y Samurai Bringer.

Todos estos juegos se unen a la lista que Prime Gaming regala mensualmente, que para este mes de junio incluye la versión de 2005 de Star Wars: Battlefront II.

