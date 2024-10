Amazon Prime Gaming le regala Doom Eternal y otros 27 juegos para Halloween

Amazon Prime Gaming tiene todo listo para celebrar Halloween y este mes del terror por lo grande.

Así que si ustedes son amantes de los juegos de miedo, mucha atención que le vamos a contar cómo conseguir varios de manera gratuita.

Amazon Prime Gaming es un servicio poco conocido pero que constantemente llega con muy buenos juegos. Crédito: Xbox y Asobo Studio.

Antes de seguir, Prime Gaming forma parte del servicio pago de Amazon Prime, así que si ustedes ya pagan Prime, automáticamente tienen acceso a Prime Gaming sin ningún costo adicional.

LEA MÁS: Los videojuegos están “sentenciados a muerte”, según exjefe de PlayStation

Eso quiere decir que a lo largo de este mes van a tener acceso a juegos de acción y terror como como Doom Eternal, Killing Floor o Scorn.

Doom Eternal – Tráiler Oficial De Lanzamiento

Canjearlos es tan sencillo como descargar la aplicación Amazon Games en sus computadoras o ir al sitio web de Amazon Prime Gaming. En cualquiera de las dos plataformas seleccionan los juegos que quieran descargar y listo, ya pueden jugarlos.

Todos los juegos que descarguen se mantienen en su aplicación de Amazon Games, independientemente de si siguen pagando Prime o no.

LEA MÁS: Call of Duty, South Park y más juegos llegan gratis a Xbox Game Pass en pocos días

A diferencia de otros servicios de streaming, Prime Gaming divide los lanzamientos en grupos, entonces, así está el cronograma:

Desde ya están disponibles:

BioShock Remastered

Doom Eternal

DreadOut 2

The Eternal Cylinder

The Gap

Ghostbusters: Spirits Unleashed

No Straight Roads

Priest Simulator: Vampire Show

Scarf

Spirit of the North

Tomb Raider: Legend

Killing Floor 2

Mystery Box: Hidden Secrets

Through the Darkest of Times

Vlad Circus - Descend Into Madness

Zombies Ate My Neighbours and Ghoul Patrol

Killing Floor 2 - Gameplay

A partir del 24 de octubre llegan Gargoyles Remastered, The Gunk, Pumpkin Jack, Monster Train, Morbid: The Seven Acolytes y Stasis: Bone Totem

Por último, el 31 de octubre se unen A Plague Tale: Innocence, Coromon, Death’s Door, Haunted Hotel: Personal Nightmare - Edición de Colector y Scorn.

LEA MÁS: Tener una consola reduce el estrés psicológico y le alarga la vida, según la ciencia