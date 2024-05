Epic Games lanza sus mayores descuentos del año con juegos gratis incluidos

Epic Games, la tienda digital, una vez más tiró la casa por la ventana y dio por inaugurada su época de ofertas con la popular MEGA Sale 2024.

Epic Games inauguró su Mega Sale, la época de descuentos más importante del año. Foto: Epic Games.

Durante las próximas cuatro semanas, del 16 de mayo hasta el 13 de junio, no solo van a tener decenas de juegos con ofertas que llegan hasta un 80% de descuento, sino que también van a regalar un juego por semana.

Estas oportunidades llegan en un momento en que su rival, la tienda digital Steam, tiene ofertas en juegos diseñados para jugarse una y otra vez; mientras que los juegos de Minecraft están en oferta en todas las plataformas con motivo de su cumpleaños.

Los Imperdibles

Entre los juegos que sí o sí tienen que llevarse están el aclamado Alan Wake II con un 20% de descuento, quedando en 23.770 colones; Red Dead Redemption 2 en 14.000 colones con 60% de descuento y The Last of Us Parte 1 con 33% de descuento, quedando en 21.780 colones.

Ahora, si están cortos de plata juegos como Horizon Zero Dawn Edición Completa está en 6.700 colones y Far Cry 6 en 8.700 colones.

LEA MÁS: Steam preparó ofertas para jugar una y otra y otra vez

Por su parte, Marvels Spider-Man 1 y Miles Morales están en 40% de descuento, mientras que God of War, Hogwarts Legacy y Assassin’s Creed Mirage tienen un 50% de descuento.

En este link pueden encontrar el resto de ofertas.

El juego gratis

Por su parte, el juego gratis de esta semana es el aclamado Dragons Age: Inquisition, que mezcla acción con fantasía, en un mundo condenado en una batalla entre el bien y el mal. Los jugadores crean desde cero sus personajes, incluyendo la clase y raza, antes de embarcarse en una aventura que los va a llevar a pelear contra criaturas de otro mundo.

Para canjearlo es tan sencillo como acceder al sitio web de Epic Games o la aplicación, crear una cuenta y descargarlo antes del jueves 23 de mayo a las 9 a.m.

En el sitio web se van a anunciar los siguientes juegos gratis, o acá mismo, en TicoGamers, les vamos a estar informando.