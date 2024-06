Esto es lo que puede comprar con 26 mil colones gracias a las ofertas de Nintendo

Las ofertas de Nintendo están aquí y usted no puede dejarlas pasar. Desde juegos clásicos, pasando por colecciones completas y una que otra joya poco conocida, estas ofertas tienen algo para todos los gustos.

Nintendo dio el banderazo para su temporada de ofertas llamada "Mega Extreme Fun Sale". Foto: Nintendo.

Pero como son tantos juegos y se puede volver un poco empachoso, nos encargamos de recomendarle algunas opciones que puede considerar, por un poco más de 26 mil colones o 50 dólares.

LEA MÁS: Nintendo inauguró su temporada de ofertas y usted no la puede dejar pasar

Que la acción no se detenga

Para los amantes de la acción, hay varias opciones que pueden considerar. Por ejemplo, Red Dead Redemption 1 está en 13.200 colones, el beat em up, Scott Pilgrim contra el Mundo en 2.600 y el juego hack and slash, Travis Strikes Again: No More Heroes, en 8.000 colones.

Otro combo podría ser Dragon Ball FigtherZ en 8.000 colones, el aclamado Dark Souls versión remasterizada en 10.500 colones y el juego de rol, Dragon’s Dogma: Dark Arisen, por 2.600 colones y les queda un vuelto.

Otra opción es comprar Elder Scroll V: Skyrim y Monster Hunter Rise + Sunbreak por 16.000 y 11.000 colones, respectivamente.

Nada vence a un clásico con Nintendo

Nintendo también tiene en oferta algunos de sus clásicos más conocidos. Eso sí, estos juegos son un poco más caros, así que es complicado comprar varios con un presupuesto ajustado.

LEA MÁS: Nintendo Switch: Estos son los juegos que llegan en junio

Pero, podrían considerar Super Mario Bros. U Deluxe o Super Mario Odyssey, que ambos tienen un precio de 21.100 colones.

También están The Legend of Zelda: Link’s Awakening y Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, ambos en 22.100 colones.

Entre más, mejor

Ahora, si lo de ustedes es comprar colecciones que incluyan varios juegos, tenemos un par de opciones que podrían llamarle la atención.

Por ejemplo, la colección de Metal Gear Solid tiene un precio de 25.400 colones e incluye los primeros cinco juegos de la franquicia y horas de juego. Mientras que la colección de Tomb Raider incluye los primeros tres juegos originales de la franquicia por 12.200 colones.

Otra colección que podría interesarles es la trilogía definitiva de Grand Theft Auto, que incluye Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas, por 16.000 colones.

Por último, la colección de Persona incluye tres juegos: Persona 5 Royal, Persona 4 Golden y Persona 3 Portable, todo por 26.000 colones.

LEA MÁS: ¿Cuál es el mejor personaje de Super Smash Bros? Creador tiene la respuesta

Joyas ocultas

Por último, les tenemos un par de joyas ocultas que no se pueden perder.

El primero es Undertale, un aclamado juego de rol en 2D, en el que tomamos el rol de un niño que debe abrirse paso en el subsuelo para salir a la superficie, pero…no todo es lo que aparenta.

Undertale tiene un precio de 5.800 colones.

Otra joya oculta es el juego de rompecabezas “El misterioso viaje de Layton: Katrielle y la conspiración de los millonarios”.

Este juego puede ser un poco complicado al inicio, con muchas mecánicas que aprender, pero una vez que le agarran el ritmo, la historia y los desafíos los van a cautivar.

El misterioso viaje de Layton tiene un precio de 13.000 colones.

Ahora, esta es solo una pincelada de lo que Nintendo ofrece. Lo mejor es que revisen la tienda digital directamente desde sus consolas o a través del sitio web de Nintendo, para ver qué juegos les llaman la atención.