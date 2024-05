¿Qué es “May the 4th” y qué se celebra?

Seguramente ha notado que en redes sociales se están calentando las publicaciones con el hashtag “May the 4th be with you”, pero, ¿sabe de qué trata?

May the 4th se ha convertido en un día de celebración para los más fiebres de Star Wars.

Resulta que desde hace un tiempo para acá, todos los 4 de mayo se celebra el día de Star Wars, la legendaria franquicia de ciencia ficción, y como la fecha no está muy, muy lejana, les vamos a contar la historia detrás de esta peculiar fecha.

Pero, antes, ¿por qué se le puso ese nombre?

En realidad es un juego de palabras. En inglés la legendaria frase “Que la Fuerza te acompañe” se pronuncia “May the Force be with you”, que fonéticamente es muy similar a “May the Fourth be with you”, que en español sería “Que el 4 de Mayo te acompañe”.

Ahora, la historia de origen de este día es casi tan legendaria como las aventuras de las películas.

Resulta que hace un tiempo Lucasfilm, la productora creada por George Lucas (el padre de Star Wars), respaldó la historia de que la frase nació en Reino Unido.

Al parecer, el 4 de mayo de 1979, el día en que Margaret Thatcher tomó posesión como primera ministra del Reino Unido, un medio de comunicación publicó un anuncio que decía “Que el 4 esté contigo, Maggie. Felicidades”.

En inglés, la frase se traduce a “May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations”.

Por un tiempo la frase pasó desapercibida y con el nacimiento del Internet y las redes sociales, poco a poco resurgió, pero no fue hasta el 2011 que ganó popularidad.

Según el sitio web de Disney, en mayo de ese año se usó de manera oficial y por primera vez esta frase, durante el Toronto Underground Cinema, un evento en el que se mostraron todas las películas de Star Wars.

La frase resonó entre los fans y gracias al Internet se convirtió en un completo fenómeno, que se roba las redes hasta la fecha.

Ahora, ¿cómo lo celebran?

Bueno, eso depende de cada uno. Algunos se dedican a ver las películas, otros reviven la historia a través de los juegos y alrededor de todo el mundo se realizan eventos de todas las escalas, para celebrar la franquicia que se ganó el amor de tres generaciones de fans.