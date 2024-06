Star Citizen: el juego que ha recaudado una millonada y por 12 años ha mantenido a los fans esperando

Star Citizen se ha convertido en una especie de mito dentro de la industria de los videojuegos. Por años su desarrollador, Cloud Imperium Games, ha recaudado una millonada, pero los jugadores siguen sin recibir un juego completo.

Star Citizen podría ser el sueño de todos los gamers, si algún día llegara a lanzarse. Foto: Roberts Space Industries.

Recientemente, Cloud Imperium Games reveló que han recaudado más de 700 millones de dólares (que son más de 370 mil millones de colones), a través de campañas de recaudaciones, donaciones, patrocinios, entre otros.

Lo que ha dejado un mal sabor de boca en los jugadores y que ha convertido este juego en uno de los proyectos más controversiales en la historia de los videojuegos, es que han pasado más de 12 años desde que lo anunciaron, y los jugadores no han recibido un juego completo.

Ahora, es importante aclarar que este juego es sumamente ambicioso, por decir algo.

La idea es crear un universo completamente explorable, en el que los jugadores puedan viajar libremente, completando la historia principal a través de misiones o, simplemente, explorar los diferentes planetas que van a estar disponibles.

Los jugadores podrán personalizar completamente las naves y a sus personajes, escogiendo cómo se ven físicamente y la ocupación que van a tener. Por si fuera poco, las decisiones que tomen van a tener peso y se va a implementar un sistema de reputación, donde cometer delitos los convierte en criminales.

Además, grandes figuras del entretenimiento, como Mark Hamill (Luke Skywalker en Star Wars) y Gillian Anderson (Dana Scully en Los Expedientes Secretos X), van a formar parte de los personajes que aparecen en el juego.

A pesar de todo eso, más de un fan ha comenzado a dudar del proyecto, al punto de acusarlo de ser una estafa, pero su creador, Chris Robert, ha salido en defensa del juego, asegurando que han avanzado “a un ritmo acelerado”.

Eso sí, dejó claro que no van a hacer el anuncio oficial de la fecha de lanzamiento, hasta no tener certeza de que el juego va a salir completo y cumpliendo las expectativas que se han creado a su alrededor.