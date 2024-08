THQ Nordic revivió dos franquicias olvidadas en su más reciente evento

THQ Nordic 2024 podría no ser el evento más conocido dentro del mundo de los videojuegos, pero no deja de ser uno en el que se presentan juegos de la compañía del mismo nombre, conocidos por creaciones como Destroy All Humans y Darksiders.

En esta edición, sorprendieron a más de uno con sus anuncios que incluyeron traer de vuelta dos franquicias que estaban olvidadas en el tiempo. Estos fueron los anuncios que se robaron las miradas.

THQ Nordic 2024 revivió varias franquicias que llevaban años en el olvido. Crédito: THQ Nordic.

Quizás, el que más animó a los fanáticos fue la revelación de que de está trabajando en una nueva entrega de su juego estrella: Darksiders, cuyo último versión salió en 2019.

Y si bien no revelaron mayores detalles, como el nombre o la trama, dejaron claro que es momento de “volver a montar”. Para quienes no están al tanto, en Darksiders los jugadores toman el control de los cuatro jinetes del Apocalipsis: Guerra, Muerte, Peste y Hambruna.

Así que los fans esperan que este juego reúna por primera vez a los cuatro jinetes.

El segundo juego más sonado del evento fue Disney Epic Mickey: Rebrushed, una versión modernizada del juego de 2010.

En este juego controlan a Mickey Mouse en una aventura que los va a llevar al Páramo, un mundo hundido en desesperación y junto con su pincel mágico, tienen que devolverle el color y la fantasía a este mundo.

Disney Epic Mickey: Rebrushed llega este 24 de setiembre a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Por último, se anunció Wreckfest 2, la nueva entrega de juegos de carrera y demolición. La idea es que creen sus propios carros y luego los pongan a competir en una serie de carreras que prometen una única cosa: destrucción, en este juego que llega a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Otros anuncios