Otros 6 juegos de Xbox podrían cruzar la calle y llegar a otras consolas

Desde hace un tiempo Xbox hizo pública su nueva estrategia que consiste en llevar algunos de sus juegos exclusivos a otras consolas. Ya hemos visto algunos ejemplos como Hi-FI Rush y Sea of Thieves llegando a otras consolas, con el último convirtiéndose en uno de los juegos más populares de PlayStation.

Xbox Game Pass es el servicio de suscripción de Xbox que ofrece cientos de juegos para descargar. Foto: Xbox.

Ahora, según el reputado filtrador, NateTheHate, otros seis juegos de Xbox podrían cruzar la calle y llegar a otras consolas. La diferencia es que estos juegos podrían formar parte de algunas de sus franquicias más grandes e importantes.

Esto no debería de tomarlos por sorpresa, Xbox ha dejado claro que van a continuar con esta estrategia ya que les es bastante rentable y ayuda a que sus juegos vuelvan a estar en lo más alto de las listas de descarga. Lo que ha dejado a muchos pensando es que Xbox no ha querido decir cuáles son esos juegos que tienen en mente para llevar a otras consolas.

Sea of Thieves rápido se convirtió en uno de los juegos preferidos de los fans. Foto: Xbox Wired.

Según Nate, son seis “juegos importantes”, algunos de ellos formando parte de importantes franquicias exclusivas de Xbox “bajo la marca Microsoft”. Y si bien no quiso revelar cuales son, podrían ser juegos del calibre de Gears of War, Forza y hasta Halo.

Ahora, estos son meros rumores y hay que tomarlos como tal. Hasta que Xbox no haga un anuncio oficial, no podemos estar 100% seguros de cuáles son estos seis juegos. Lo que sí sabemos es que los más fiebres de Xbox no estaban nada felices cuando se enteraron que juegos como Sea of Thieves iban a llegar a otras consolas, ya que les arrebataba ese sentimiento de exclusividad.

Así que una eventual llegada de juegos como Halo o Gears of War a otras consolas, podría no ser muy bien recibida por los fans de Xbox, pero de nuevo, son solo rumores.