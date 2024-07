Xbox Game Pass añadió un juego 100% tico

Xbox tiene lista su próxima alineación de juegos que se estarían uniendo en los próximos días al servicio de suscripción Xbox Game Pass y, para sorpresa nuestra, incluye un juego 100% hecho en suelo tico.

Xbox Game Pass viene cargado de juegos para todos los gustos. Crédito: PlayStation y Annapurna Interactive.

Como siempre, les recordamos que Xbox Game Pass tiene un precio mensual de 10 dólares (poco más de 5 mil colones) para la versión básica y de 17 dólares (cerca de 8.500 colones) para la premium. Cada versión incluye diferentes beneficios y juegos.

A partir de este miércoles 3 de julio, Nickelodeon All-Star Brawl 2, el juego de peleas con los personajes animados de Nickelodeon y desarrollado por el estudio tico, Fair Play Labs, estará disponible en el servicio.

En este juego cada uno elige a un personaje animado de entre franquicias de Nickelodeon como Avatar: La Leyenda de Aang, Bob Esponja, Rugrats y más, y se enfrentan en batallas de hasta cuatro jugadores.

Ese mismo día llega Journey to the Savage Planet.

En este juego de acción y aventura, los jugadores deben explorar un planeta desconocido, cargado de peligros y misterios, para determinar si es una buena opción para convertirse en la nueva casa de la humanidad. Con este juego van a tener que luchar, recolectar y construir, si quieren sobrevivir.

El 9 de julio llega Cricket 24, el juego oficial de críquet, que les va a permitir jugar en las principal ligas en ellas la de Australia, Nueva Zelanda y más, en más de 50 estadios oficiales.

El 9 también llega The Case of the Golden Idol, un juego de rompecabezas en el que van a tener que utilizar la deducción y el sentido común, para resolver una serie de asesinatos dentro de un familia que está luchando por una herencia.

El 11 de julio llegan otros dos juegos: Neon White y Tchia.

Neon White es un juego de disparos en primera persona, en el que asumen el rol de un asesino de demonios que debe competir contra otros asesinos para ganarse un boleto directo al Cielo.

Por su parte, Tchia es un juego de mundo abierto, en el que van a tener que embarcarse en una aventura a través de un archipiélago, para rescatar a su papá de un cruel tirano.

Por último, el 16 de julio llegan su día de estrenos dos juegos:

Magical Delicacy es un juego de plataformas en estilo pixel art, en el que van a gestionar un restaurante y deben explorar una ciudad cargada de secretos, para cocinar los mejores platillos.

Mientras que Flock es un cooperativo multijugador, en el que con sus amigos, vuelan sobre un hermoso paisaje recolectando criaturas para agregarlas a su bandada.