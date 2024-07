Julio viene con pocos estrenos grandes, pero cargado de juegos independientes

Julio está aquí y junto con él la segunda mitad del año, y si bien los meses venideros traerán algunos de los estrenos más grandes del año, Julio particularmente, es un mes bastante tranquilo en términos de lanzamientos gigantes. Lo que sí es que está cargado de juegos independientes para todos los gustos.

Julio no trae muchos juegos grandes, pero sí un par de joyas ocultas que vale la pena darles una oportunidad: Crédito. Steam y Final Fantasy XIV.

Estos son los juegos que se estrenan este mes.

Final Fantasy XIV: Dawntrail

Quizás el nombre más grande sea Final Fantasy XIV: Dawntrail, que llega este 2 de julio a PlayStation 4|5, Xbox Series X|S y PC.

Con esta expansión podremos visitar una isla tropical para embarcarse en una aventura nueva. Además, se van a agregar dos clases: Pictomancer y Viper, así como que se aumentó el límite de nivel a 100.

LEA MÁS: Así es como se puede jugar Xbox sin consola y por menos de 60 mil colones

The First Descendant

Ese mismo día llega The First Descendant, un juego de rol y acción a PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

En este juego gratuito hasta cuatro jugadores se embarcan en misiones para derrotar a oleadas de enemigos y jefes, utilizando habilidades únicas, para evitar que conquisten el continente de Igris, en un mundo amenazado por invasores de otra galaxia.

LEA MÁS: Amazon Prime Gaming le regala 15 juegos, así es como puede canjearlos

Anger Foot

El 11 de julio llega a PC Anger Foot, el juego perfecto para los que les gusta patear traseros, literalmente.

En este juego de disparos en primera persona, tenemos que limpiar barros, alcantarillas y hasta rascacielos de un grupo de pandilleros. Si no están disparando, están pateando a los villanos en un juego que promete horas de diversión.

Tortugas Ninja: Splintered Fate

Para los amantes de los clásicos, el 17 de julio llegará a Switch, las Tortugas Ninja: Splintered Fate, un juego de pelea que recuerda a los emblemáticos arcades.

En este juego las tortugas viajan en el tiempo y las realidades, para rescatar a su mentor Splinter, que fue secuestrado por el malvado clan del Pie.

Cada una de las tortugas tiene sus propios poderes y a lo largo de los mapas van a encontrar potenciadores en este juego, que se pueden disfrutar en solitario o en cooperativo con hasta tres jugadores.

LEA MÁS: Steam tiene algunas de las mejores ofertas del año con sus rebajas de verano

Bo: Path of the Teal Lotus

Finalmente, el 18 de julio llega Bo: Path of the Teal Lotus a PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch y PC.

En este juego de plataformas de acción y aventuras dibujado a mano, tomamos el control de un zorro celestial, que bajó de los cielos para formar parte de un antiguo ritual. Con un bastón bó podemos rebotar y planear en este mundo cargado de antiguas leyendas japonesas.

Otros estrenos

4 de Julio: Zenless Zone Zero (PC, PS5, iOS, Android)

5 de Julio: The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak (PS5, PS4, Switch, PC)

9 de Julio: Once Human (PC)

11 de Julio: Ace Combat 7 (Switch)

15 de Julio: Darkest Dungeon 2 (PS5, PS4, Switch)

16 de Julio: Cataclismo y Clickolding (PC) y EvilVEvil (PS5, Xbox Series X|S, PC)

17 de Julio: Asphalt: Legends Unite (PS5, PS4, Switch)

18 de Julio: Nintendo World Championships: Edición NES (Switch) y Flintlock: The Siege of Dawn (PS5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC).

19 de Julio: EA Sports College Football 25 (PS5, Xbox Series X|S)

23 de Julio: F1 Manager 2024 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

22 de Julio: The New Denpa Men (Switch)

25 de Julio: 7 Días para Morir (PS5, Xbox Series X|S, PC) y Frostpunk 2 (PC)