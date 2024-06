Xbox: Tres juegos de terror imperdibles llegan hoy a consolas

Xbox semana tras semana amplía su biblioteca de juegos y a partir de hoy, 25 de junio, los fiebres del terror van a poder jugar en sus consolas Xbox Series X|S, una de las franquicias más populares de los últimos años: Garten of Banban.

Garten of Banban se robó la atención de los fiebres del terror desde su lanzamiento en 2023. Foto: Steam.

Específicamente, los juegos que se estrenan hoy son Garten of Banban 2, Garten of Banban 3 y Garten of Banban 4.

Para quienes no están al tanto, estos juegos de terror se desarrollan en un centro educativo abandonado llamado Jardín de Niños Banban. Resulta que años atrás todos los niños que asistían a esta escuela desaparecieron y las autoridades cerraron el recinto.

Como jugadores deben tomar el rol de un padre que se siente culpable y que va al jardín de niños para tratar de encontrar a su hijo y a los demás niños desaparecidos.

Pero nada es lo que aparenta y rápido se dan cuenta que no están solos.

LEA MÁS: Xbox estrena más de 20 juegos esta semana y uno es tico

En cada uno de los juegos se adentran cada vez más en las profundidades del jardín de niños y, acompañados de un dron que les va a ayudar a abrirse paso entre las instalaciones, van a tener que evitar a toda costa las terroríficas mascotas que ahí habitan y que quieren evitar que salven a los niños.

Garten of Banban 2 y 3 tienen un precio de 5 dólares cada uno (poco más de 2.600 colones), mientras que Garten of Banban 4 sale en 10 dólares (poco más de 5.200 colones).

La mala noticia es que la historia completa de Garten of Banban se cuenta a través de siete juegos, con un octavo en camino, y Xbox actualmente solo cuenta con los primeros cuatro, pero el resto pueden jugarlos en PC a través de la tienda digital Steam.

LEA MÁS: Elden Ring: Los jugadores se están quejando que el nuevo DLC es muy difícil