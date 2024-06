Xbox estrena más de 20 juegos esta semana y uno es tico

Xbox anunció que más de 20 juegos estarían llegando a todas sus plataformas y para sorpresa de varios, uno de los juegos que se va a estrenar lleva el sello 100% tico. Desde juegos de carreras, pasando por terror y hasta aventuras, Xbox va a estrenar un juego para todos los gustos.

Estas son nuestras recomendaciones:

Xbox tiene una semana cargada de estrenos, que incluye una de las franquicias de terror más queridas por los fans Crédito: Steam.

Quizás los juegos de mayor renombre que van a llegar a Xbox Series X|S esta semana son los de la franquicia de terror: Garten of Banban.

A partir de este 25 de junio van a poder disfrutar de Garten of Banban 2, Garten of Banban 3 y Garten of Banban 4.

En estos juegos de terror, van a tener que adentrarse en el Jardín de Niños Banban, un centro educativo abandonado, para encontrar a su hijo desaparecido. Lo que no saben, es que este lugar esconde más de un secreto.

Acompañados de un dron que les va a ayudar a abrirse paso entre las instalaciones, van a tener que evitar a toda costa, las terroríficas mascotas que ahí habitan.

Ese mismo día también llega Graven, un juego de acción en primera persona, ambientado en un mundo de fantasía oscura.

En este juego controlan a un sacerdote condenado injustamente por un crimen que no cometió y para lograr su redención, enfrentarse a una extrañas criaturas que han invadido la Tierra.

Por su parte, el 27 de junio llega NeoSprint, un juego de carrera creado por la empresa tica Headless Chicken Games para Atari.

Este juego nos recuerda a la era de los arcadles con carreras de una sola pantalla para hasta 8 jugadores. Se puede jugar en diferente modos de juego entre ellos el modo campaña, Gran Premio, Carrera de Obstáculos y Contrarreloj.

Por último y una vez más, para los amantes del terror y el misterio, el 28 de junio se estrena Nocturnal Visitors (Visitantes nocturnos).

En este juego independiente controlan a Jamie, un muchacho que es testigo de un suceso paranormal y es transportado a una versión alternativa de la Tierra, en la que la magia existe. Ahí, es reclutado por una organización que investiga crímenes y es trabajo de ustedes buscar pistas y llegar al final de cada caso.

