Estos son los 10 mejores juegos que se anunciaron en los últimos días

Estas últimas semanas han estado cargadas de eventos, desde el Summer Game Fest, pasando por el Xbox Games Showcase, Ubisoft Forward y hasta el más reciente Nintendo Direct.

Los próximos meses vienen cargados de juegos de grandes franquicias como The Legend of Zelda y Doom y nombres nuevos como Killer Bean. Crédito: Xbox y Nintendo.

Como era de esperarse, cada uno de estos shows vino a su vez cargado de juegos y anuncios. Y si bien se anunciaron más de 100 títulos, para facilidad de ustedes, les recopilamos los que creemos fueron los 10 mejores anuncios. ¡Provecho!

Gears of War: E-Day

Quizás el anuncio que más llamó la atención fue Gears of War: E-Day.

En este juego, que sucede 14 años antes de Gears of War 1, específicamente durante el Día de la Emergencia, unos jóvenes Marcus Fenix y Dom Santiago deben hacer frente a unos monstruos que surgen de la tierra y amenazan a la humanidad, en este juego de acción en tercera persona.

Por el momento no hay fecha de lanzamiento.

Doom: The Dark Ages

Doom: The Dark Ages es la nueva apuesta de llevar el universo de Doom, a un mundo medieval.

En este juego para un jugador, el Doom Slayer (personaje principal) tendrá que hacerle frente a hordas de demonios en un ambiente medieval, cargado de bestias titánicas, dioses y hasta dragones.

Ahora el Slayer tiene un nuevo arsenal de armas que incluye un escudo motosierra, perfecto para hacerle frente al mal, cuando Doom: The Dark Ages llegue en algún momento del 2025.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Nintendo no se guardó nada y durante su evento anunció The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, una nueva entrega en la popular franquicia.

En este nuevo juego, Link está desaparecido y es deber de la Princesa Zelda salvar al mundo de una extrañas fisuras. Zelda podrá usar el “poder de Tri Rod” para crear ecos, que son copias de objetos, para abrirse paso entre los enemigos o para resolver acertijos.

The Legend of Zelda Echoes of Wisdom llega este 26 de setiembre.

Metroid Prime 4: Beyond

Tras 7 años de espera, Nintendo finalmente mostró el primer vistazo de Metroid Prime 4: Beyond.

No se saben muchos detalles sobre la historia, pero se reveló que llegaría en 2025.

Super Mario Party Jamboree

Pero ahí no acaban las sorpresas, ya que Nintendo también anunció Super Mario Party Jamboree, que prometieron va a ser el juego más grande de la franquicia con más de más de 110 minijuegos, cinco tableros nuevos y dos tableros viejos.

Además se va a agregar un nuevo modo en línea que admite hasta 20 jugadores, cuando se estrene este 17 de octubre.

Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft mostró su franquicia estrella Assassin’s Creed, con su más reciente entrega: Assassin’s Creed Shadows, ambientado en Japón durante la era Feudal.

La historia aún es un secreto pero se sabe que los jugadores van a poder intercambiar entre la shinobi, Naoe y el samurái Yasuke, conocido históricamente como el primer samurái de color, cada uno con su estilo de juego.

Este juego se estrena el 15 de noviembre.

Star Wars Outlaws

Otro juego que se viene robando las miradas desde hace un tiempo es Star Wars Outlaws. En este juego de mundo abierto, los jugadores exploran la galaxia muy, muy lejana junto a la protagonista, Kay Vess, quien quedó envuelta en una polémica entre sindicatos criminales y debe planificar un robo para comprar su libertad.

Killer Bean

Killer Bean es un cómico juego de acción de mundo abierto, en el que los jugadores controlan a un frijol asesino en su camino de venganza. Pueden manejar carros y motos de agua, retrasar el tiempo, cambiar entre perspectivas en primera y tercera persona y mucho más. Aún no hay fecha de lanzamiento.

Still Wakes the Deep

Para los amantes del terror, el 18 de junio llega Still Wakes the Deep, un juego de miedo en primera persona, en el que van a tener que escapar de una plataforma petrolera invadida por una fuerza sobrenatural.

No More Room in Hell 2

Por último, a quienes les gustan los zombies, en No More Room in Hell 2, un juego de acción en primera persona, hasta ocho jugadores pueden embarcarse en un mundo apocalíptico. Este brutal juego llega este 31 de octubre.