¡A sacudir el cuerpo! Famosa coach Magaly Guerra dará una clase que mezcla el baile y la tonificación

La reconocida coach y bailarina internacional Magaly Guerra llega a Costa Rica para dar una clase que mezcla baile y tonificación suave. Su método “Shake & Sculpt” ha movido a miles de mujeres en varios países

Por Ricardo Silesky

Si usted es de las personas que quiere ponerse en forma, pero sin sufrir, esta noticia le va a encantar.

La reconocida coach y bailarina internacional Magaly Guerra llegará por primera vez a Costa Rica para dar una clase que promete dejarlo sudando, sonriendo y con ganas de repetir.

Magaly Guerra
La clase de Magaly Guerra será el 29 de noviembre. (Cortesía/Cortesía)

La actividad será el sábado 29 de noviembre, a las 7:30 a.m., en el gimnasio del Colegio St. Jude.

Magaly, con más de 340 mil seguidores en Instagram, es la mente detrás de “Shake & Sculpt”, un método que mezcla pasos de baile con ejercicios de fuerza de bajo impacto, ideal para quienes buscan tonificar sin maltratar rodillas ni espalda. Ahí no hay gritos, ni pesas gigantes, ni sufrir por sufrir.

El ejercicio debe disfrutarse. Bailar es terapia”, asegura la instructora, quien ha entrenado a mujeres en países como México, España, Colombia y Estados Unidos, creando una comunidad gigante de chicas que se mueven al mismo ritmo.

Según los organizadores, la clase pondrá a los participantes a bailar y liberar estrés, también trabajarán pierna, brazo y abdomen sin destrozarse, además les subirá el ánimo y la energía como si hubieran tomado tres cafés.

Magaly Guerra
El método de Magaly Guerra combina el baila con algo de pesas. (Cortesía/Cortesía)

Y Magaly sabe de lo que habla: lleva más de 15 años en el baile, se ha formado en Rusia, Cuba, Nueva York y Los Ángeles y hasta tuvo su propia academia.

Para comprar entradas y obtener más información le dejamos este par de contactos: Instagram @shimmer_cheers y el WhatsApp 7126-4744.

