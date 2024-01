El rock alternativo de Interpol está más cerca de Costa Rica

Interpol banda de rock que tocará en Parque Viva. (Foto: Instagram)

Ya vamos marcando los días en el calendario para el concierto del trío neoyorquino Interpol, que será el viernes 24 de mayo, a las 8 p. m. en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva, y si aún no ha comprado su entrada para el evento, le contamos que aún quedan entradas disponibles.

El grupo, integrado en la actualidad por Paul Banks (vocalista), Daniel Kessler (guitarrista) y Sam Fogarino (baterista), ofrecerá un espectáculo en el que interpretará los temas incluidos en sus discos Turn On the Bright Lights (2002) y Antics (2004), esto como celebración del aniversario de ambas producciones discográficas.

Para ver estas tres grandes referencias del rock alternativo en un mismo escenario, solo tiene que comprar su entrada a través de Eticket.

Las entradas para este espectáculo estarán distribuidas en las siguientes localidades: Golden Circle, con un costo de ₡47.700; el Sector 403, cuyo boleto valdrá ₡41.700; los Sectores 402 y 404, con entradas a un precio de ₡35.800 y, finalmente, los Sectores 401 y 405 a ₡29.800. Todos estos montos ya incluyen los cargos por servicio e impuestos.

El trío tocará lo mejor de su música el 24 de mayo próximo. (Foto: Matador Records) (Stefan Brending)

Según Andrés Guanipa, director ejecutivo de Move Concerts Costa Rica, la presentación de Interpol será un espectáculo de primer nivel, ya que esta agrupación es una de las más exitosas y consolidadas de la escena indie rock que llega para interpretar esas canciones que han marcado su trayectoria.

LEA MÁS: Restaurante vende cantonés en balde y es todo un pegue

Desde su formación en 1997, Interpol fue haciendo su camino para convertirse en uno de los grupos líderes del estallido del indie rock a nivel internacional durante los años 2000.

A la fecha, Interpol ha publicado siete álbumes de estudio. El último, The Other Side of Make-Believe, se publicó en 2022 y se concibió durante la pandemia de covid-19. Dicho álbum incluyó una especie de proyecto paralelo llamado Interpolations, en el que distintos artistas remezclaron varias de las canciones que lo conforman.