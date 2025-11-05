Fans critican supuesto plan para abrir el Coliseo de Roma para conciertos

El histórico Coliseo de Roma, uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, podría convertirse en escenario de conciertos, según informaron medios internacionales.

La idea ha provocado debate entre los amantes de la cultura y la historia.

El Coliseo, de los gladiadores a la música

El anfiteatro romano, que fue escenario de luchas de gladiadores, espectáculos con animales exóticos y representaciones mitológicas, actualmente, alberga eventos culturales y celebraciones especiales. Sin embargo, no acoge conciertos de manera regular.

Muchas personas temen que la realización de grandes conciertos pueda afectar la estructura del Coliseo. (Aaron Logan/El Coliseo de Roma)

A lo largo de los años, el Coliseo ha recibido algunos eventos excepcionales, como el de Paul McCartney en 2003 y el de Andrea Bocelli en 2017, ambos de carácter benéfico.

Reacciones en redes sociales

El reciente anuncio de que el icónico sitio podría abrirse nuevamente a espectáculos musicales ha dividido a los internautas.

Muchos usuarios en redes sociales expresaron su preocupación por el impacto que podrían tener las vibraciones y el uso masivo del lugar.

“No, la vibración lo destruirá”, “No lo hagan, se va a caer”, “Perdería la verdadera esencia de su historia”, fueron algunos de los comentarios que circularon en la publicación de la página española QPasa.

Otros, en cambio, consideran que permitir conciertos en el Coliseo sería una oportunidad única para disfrutar de la música en un entorno incomparable y lleno de historia.

Sin artistas confirmados

Hasta el momento, las autoridades italianas no han revelado qué artistas podrían presentarse ni cuándo se llevarían a cabo los primeros eventos.