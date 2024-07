Jessi Uribe se fue más que contento con los ticos luego de su show en la Expo Liberia.

Jessi Uribe fue parte de los artistas que prendieron el escenario en la Expo Liberia 2024, en una fiesta que estuvo cargada de buen ambiente y buena música. El artista se echó a los ticos en el bolsillo gracias a sus interpretaciones y a su interacción con el público.

“Bueno, acaba de terminar mi show aquí, en Costa Rica, y quiero saludarlos a todos, en especial a mi gente de Liberia, donde fue mi show de hoy. De verdad, ¡qué energía! ¡Qué público tan hermoso! Siempre me tratan muy bien aquí, me encanta llegar así donde lo quieren a uno tanto, gracias”, inició el colombiano.

Jessi Uribe realizó un concierto en nuestro país el año anterior en el Parque Viva. (Jorge Navarro para La Nación)

Después de estas palabras se puso a corear: “¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones? Yo me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones”.

Luego tiró un beso y les avisó a sus seguidores, en Tiquicia, que pronto regresará.

Jessi Uribe ya había visitado nuestro país el 24 de septiembre del año anterior en un concierto en el Parque Viva, y desde entonces ha conquistado el corazón de los ticos. Su gran talento y su afecto por Costa Rica lo han hecho muy querido entre el público costarricense.

