Limp Bizkit hizo realidad un sueño de Choché Romano

El festival Loserville 2025 reunió a más de 15.000 asistentes en Parque Viva, en una jornada que quedó grabada en la memoria de todos. Entre ellos estaba el humorista Choché Romano, quien describió la noche como un sueño cumplido tras escuchar a Limp Bizkit.

LEA MÁS: After party de Bad Bunny: las primeras entradas ya se agotaron y esto costaban

“El mejor concierto. Te esperé toda mi vida Limp Bizkit. Gracias One CR por hacer este sueño posible. Hoy tuve 17 años de nuevo, patinando con un discman sin antishock, quedado en tres materias y con mi gorra roja liberando toda esa ira adolescente", escribió el comediante en una publicación.

LEA MÁS: Murió Sam Rivers, bajista y fundador de Limp Bizkit, a los 48 años

Un cartel que encendió al público

El evento inició con Slay Squad, cuyo despliegue llenó de impulso a los asistentes. Luego llegó RiFF RAFF, que mantuvo la expectativa con una presentación vibrante.

Limp Bizkit hizo realidad muchos sueños en su debut en Costa Rica. (David Chacon/David Chacón)

La banda estadounidense 311 elevó la atmósfera con un espectáculo sólido y lleno de groove, mientras que Ecca Vandal aportó una puesta en escena creativa y electrizante.

Choché Romano no pudo ocultar su emoción tras presenciar el evento. (Archivo/Archivo)

Este fue el video publicado por Choché Romano en su cuenta de Instagram.

El cierre que hizo historia

Bullet For My Valentine preparó el terreno para un final inolvidable con una actuación potente y precisa.

El debut de Limp Bizkit en Costa Rica cerró la noche con euforia, nostalgia y una energía arrasadora que convirtió a Loserville en un punto de encuentro inolvidable para los seguidores del rock y el metal alternativo.