Nicki Nicole enamoró al público tico en Picnic con un gesto lleno de carisma

La cantante se lució y enamoró al público. Foto: Instagram (Tomada de Instagram)

La primera fecha del Festival Picnic 2024 estuvo acompañada de muchas emociones este 10 de febrero.

Artistas como Julieta Venegas, Bizarrap, Arcángel, Nicki Nicole y muchos más, fueron parte de este gran evento que hizo cantar, bailar y disfrutar a casi 70 mil personas.

La música y la emoción fueron parte del show, pero algo que dejó asombrados a los fanáticos fue un gesto de Nicki Nicole, quien dijo: “Ya me habían dicho que me tenía que preparar porque el público de Costa Rica era increíble, pero no me imaginé que era tanto, muchísimas gracias de verdad”. Ante eso, el público gritó a más no poder.

LEA MÁS: Festival Picnic: La herediana que robó la atención por su extravagante look

Y como si fuera poco, Nicki, desde el escenario, se agachó porque una fan le estaba mostrando un chonete para ella, por lo que pidió que se lo pasaran para ver si se le veía bien.

Luego de ponérselo, las personas nuevamente gritaron con mucha emoción. Nicki preguntó: “¿Lo hiciste vos? ¡Precioso! Un aplauso para ella, muchas gracias”. Se mostró muy agradecida y siguió cantando con el chonete puesto.