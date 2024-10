Niña que se quedaba sin merendar para escuchar a The Beatles hoy dirige su club de fans

Niña que se quedaba sin merendar para escuchar a The Beatles hoy dirige un club de fans. (Cortesía)

Una niña que se enamoró de The Beatles de pequeña y se quedaba sin merendar para escucharlos, es ahora la encargada de organizar las actividades del club de fans de los 4 grandes en el país, llamado Meet The Beatles, y está más que lista para el concierto de Paul McCartney.

Ella es Tatiana Abarca, una vecina de Escazú, quien desde pequeña vio en la agrupación no solo a una banda icónica, sino a una fuente de inspiración y creatividad. A tan solo unos días del concierto de Paul en el país, conversamos con ella para conocer su historia.

Meet The Beatles es una asociación fundada en 1995 por Mauricio Vargas y Mauricio Calderón. (Cortesía)

“Mi familia inmediata, mis tíos y mis papás siempre fueron muy fans de la música rock, por así decirlo, entonces yo, desde que tengo memoria, ya estoy familiarizada, pero la primera canción que a mí me flechó, cuando tenía más o menos 14 años, fue “Oh Darling” que, justamente, la canta Paul McCartney, y eso fue en el 84″, nos contó Tatiana.

A partir de ese momento, esta fiebre por la banda empezó a crecer y, con sus ahorros se compró el primer disco de la legendaria agrupación británica, que fue en“Let It Be”, pero lo más curioso de todo es la manera en la que se las ingenió para obtener el LP.

Tatiana hizo un gran esfuerzo para poder obtener su primer disco. (Cortesía)

“No comía en el colegio. Mami siempre se ríe porque yo entraba a las 7 a.m., y salía como a las 4 p.m. Cuando llegaba a la casa, almorzaba y tomaba café de una vez, y ella me decía: ‘Pero, ¿de dónde viene usted con tanta hambre?’. Yo aguantaba hambre mucho tiempo y me iba caminando; no era tan lejos, pero caminaba por un buen rato”, nos contó entre risas Tati.

Ese pequeño artículo, que consiguió en una compra-venta, aún lo conserva y le costó dos mil colones, que en ese entonces era una fortuna, y como vio que le funcionó, hizo lo mismo para otro disco más adelante, que ya era uno nuevo y un poco más costoso.

Tatiana aprovecha cada oportunidad para fotografiarse en todo lo relacionado con The Beatles., como el monumento a John Lennon. (Cortesía)

“Desde ahí creció esa pasión y, definitivamente, en estos 30 años los Beatles me han acompañado como parte de mi vida. Siempre han estado ahí y yo siempre he catalogado esto no como un gusto, sino como un estilo de vida, es algo que nos caracteriza, que no solo es música, es cine, es pintura, es arte”, nos explicó Abarca.

Hay niñas que desde pequeñas se hacen fans de The Beatles. Ella es Nathalie. (Cortesía)

En el año 2000 ocurrió algo importante en su vida, porque fue a un teatro y conoció a un grupo llamado Revolution, que interpretaba canciones de la agrupación británica y para ella fue algo extraordinario. Fue en ese lugar que conoció a las personas del club y se inscribió, e incluso, hizo amigos que actualmente conserva.

Su amor y pasión por la música de la mítica banda inglesa han contagiado a su pequeña hija; de hecho, el nombre de la niña está inspirado en uno de los discos de The Beatles.

Los fans están ansiosos porque ya sea el concierto de Paul McCartney. (Cortesía)

“Ahora yo tengo una hija que tiene siete años. Ella se llama Abi y yo siempre lo ligo con Abbey Road, que es uno de los discos que más me gusta de la banda, entonces a la gente le hace mucha gracia y ella también es superfan, desde pequeñita ya lo trae y siempre me acompaña a las actividades”, agregó la encargada del club.

La admiración por los 4 grandes la ha inspirado a coleccionar artículos que, más allá de su valor monetario, tienen un significado emocional.

El grupo se ha estado reuniendo para diversas actividades. (Cortesía)

“Tengo un cuadro que es una réplica de un concierto de ellos en París. Lo tengo enmarcado y es parte de mi colección más preciada. Lo otro que valoro mucho son unos souvenirs, unos ositos que me trajeron de las tiendas de Liverpool para mi hija. También tengo una foto de Paul, una réplica certificada que viene con el autógrafo”, indicó Abarca.

La encargada del club no podía faltar al concierto de Paul McCartney el próximo martes 5 de noviembre en el estadio Nacional, así que ha sido parte de varias actividades previas al gran evento.

El concierto es el próximo martes 5 de noviembre en el estadio Nacional. (Cortesía)

Por ejemplo, el próximo sábado 2 de noviembre habrá sesión de fotos y grabación de videos en las vallas publicitarias cercanas al estadio, luego tendrán un picnic en la Sabana a las 10 a.m.

El lunes 4 de noviembre estarán en las afueras del coloso para el ensayo general de Paul McCartney, y el martes 5 de noviembre, el día más esperado, el club se reunirá a las 2 p.m., en las afueras del estadio.

Para más información sobre el club, puede buscar Meet The Beatles en Facebook e Instagram, o por medio de WhatsApp al 7043-2323.