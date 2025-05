Paulo Londra sacude a Costa Rica con notición que enloquece a sus fans. (Cortesía/Cortesía)

Paulo Londra, el fenómeno argentino del trap y la música urbana, vendrá a ofrecer un gran concierto en Costa Rica y sus fans están que no se la creen.

El show se realizará el próximo 23 de agosto de 2025 en el Parque Viva, bajo la producción de ONE Entertainment.

Esta será la segunda visita de Londra al país, luego de su presentación en el Picnic Fest el pasado febrero, donde por lo visto, quedó encantado.

El artista es muy querido, principalmente por las nuevas generaciones, gracias a su talento en el escenario.

En cuanto a la reciente gira, arrancó en España con un llenazo total, y luego arrasó en México con más de 65.000 entradas vendidas y siete fechas completamente agotadas. Ahora, Londra sigue sumando países a su recorrido: Guatemala, Chile, Colombia, Perú y, por supuesto, Costa Rica.

El artista se ha ganado a su público con éxitos musicales como “Adán y Eva”, “Tal Vez”, “Chica Paranormal” y ”Cuando Te Besé“, junto al material más reciente de su carrera: el EP Versus, una obra profundamente personal que marca su regreso al trap y a sus raíces musicales.

“Versus” es el reflejo de su lucha interna, su resiliencia y la evolución artística que ha marcado su camino. Temas como “Sin Cadenas”, “Mi Versión” y “Gracias” relatan capítulos clave de su vida y logran una conexión profunda con el público que lo ha acompañado desde sus inicios.

Paulo Londra es un artista muy querido por los jóvenes. (Jose Diaz)

Los videoclips del EP, tienen la peculiaridad de que fueron grabados en Buenos Aires, Argentina, con amigos de su infancia y refuerzan ese mensaje de autenticidad y cercanía que lo caracteriza.

El cantante ha roto todos los esquemas, pues es el primer artista argentino en superar el billón de streams en Spotify con un solo tema (Adán y Eva) y los 5 mil millones de reproducciones con su álbum debut Homerun.

Su álbum Back to the Game lo posicionó en la posición número dos de Debut Global en Spotify, con colaboraciones estelares junto a artistas de renombre como Ed Sheeran, Feid, Timbaland, Travis Barker y Duki.

Paulo Londra estuvo en Picnic Fest este año. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

También fue elegido por la FIFA y Coca-Cola para interpretar, junto a Lil Baby, la canción oficial del Mundial Qatar 2022 (The World Is Yours To Take), y recientemente cerró el año con una serie de colaboraciones que encendieron las plataformas digitales, incluyendo “Perreito pa llorar” junto a Lola Índigo y “A200 Remix” con Lit Killah, King Savage y Luck Ra.

“Este concierto es parte de las producciones que más nos solicitan desde hace años. Velaremos por cuidar cada detalle, desde la experiencia del fan hasta la calidad técnica del show. Estamos comprometidos con traer a Costa Rica una producción al nivel de lo que Paulo Londra representa para la música latina”, expresó Juan Carlos Campos, productor general y director de ONE Entertainment.

Para el evento se espera una producción de alto nivel técnico, escénico y emocional, con un equipo internacional a cargo del montaje.

Paulo Londra estuvo en el Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense cuando estuvo en el país. (Cortesía LDA/Cortesía LDA)

La preventa de entradas iniciará el próximo 28 de mayo mayo para tarjetahabientes AMEX por medio de www.eticket.cr

Se recomienda al público seguir las redes sociales de ONE Entertainment para acceder a preventas exclusivas y beneficios adicionales.

El 23 de agosto será una fecha clave para la música en vivo en Costa Rica. Un concierto que no solo celebra a una estrella del presente, sino también a una generación que ha crecido con sus letras, sus ritmos y su mensaje de autenticidad.