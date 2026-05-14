Productora revela los secretos del histórico concierto que darán Romeo Santos y Prince Royce en Costa Rica

Romeo Santos y Prince Royce se unieron en un álbum y gira en conjunto. (JASON KEMPIN e IVAN APFEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP/JASON KEMPIN e IVAN APFEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

El esperado concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Costa Rica ya empieza a generar gran expectativa y la productora One adelantó varios detalles del espectáculo que reunirá por primera vez en el país a dos de los artistas más importantes de la bachata moderna.

María José Rodríguez, vocera de One, aseguró que el show será una experiencia única para los fanáticos.

“Es la primera y única vez que vamos a poder ver a estos dos íconos de la bachata juntos acá en Costa Rica”, comentó.

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La representante explicó que el espectáculo forma parte de la gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026” y adelantó que ambos artistas tendrán momentos individuales y también espacios compartidos sobre el escenario.

“Vamos a escuchar a Prince cantar sus éxitos, luego a Romeo y después la dupla entre los dos. Eso nos gusta muchísimo porque el show viene superdinámico”, afirmó.

Romeo cantará temas de Aventura

Romeo Santos y Prince Royce compartirán escenario por primera vez en Costa Rica. (Mayela López)

Rodríguez también confirmó que Romeo Santos interpretará canciones de Aventura, agrupación con la que alcanzó fama internacional.

“Sin duda una canción que no va a faltar será ‘Propuesta Indecente’, además de muchos éxitos de Aventura”, señaló.

La productora detalló que el concierto podría extenderse más de lo acostumbrado debido a la cantidad de canciones y dinámicas entre ambos artistas.

“Esperamos que el show dure de dos horas y media a tres horas”, indicó.

Un espectáculo con visuales y experiencias

Sobre la producción, Rodríguez aseguró que el público podrá disfrutar de una escenografía inspirada en Nueva York, además de visuales urbanos y efectos especiales.

“El show va a estar súpercompleto. La parte de luces y audio siempre será top en los conciertos de One”, expresó.

La organización también recomendó a los asistentes llegar temprano para disfrutar de activaciones y experiencias de las marcas patrocinadoras.

“Pedimos que la gente llegue con tiempo para que disfrute bastante de todo lo que tendremos alrededor del concierto”, agregó.

Entradas avanzan rápido

Según la productora, la venta de boletos en Eticket ya supera el 70% y recientemente, se habilitaron nuevas entradas en algunas localidades.

“Muy pronto podrían acabarse las entradas, por eso invitamos a la gente a comprarlas desde ya”, manifestó Rodríguez.

El concierto se realizará el próximo 18 de agosto en el Estadio Nacional.