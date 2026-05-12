Kany García en Costa Rica: realizan importante anuncio para quienes aún no tienen entrada

Kany García regresará a Costa Rica para reencontrarse con sus seguidores como parte de “Puerta Abierta”, la gira más ambiciosa de su carrera y con la que ha recorrido distintos países de Latinoamérica.

La artista se presentará este viernes 15 y sábado 16 de mayo en Parque Viva, a partir de las 7 p. m., en dos noches que prometen estar cargadas de emociones, nostalgia y grandes éxitos.

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Un concierto con alta expectativa

Tras el anuncio de los espectáculos, la primera fecha logró vender todas sus entradas, mientras que para el segundo concierto todavía quedan boletos disponibles.

Kany García está lista para presentarse en Costa Rica. (JOHN DURAN)

Los organizadores informaron que las entradas pueden adquirirse bajo la modalidad de Tasa Cero a través de la plataforma eticket.cr para quienes utilicen tarjetas de crédito BAC.

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Detalles importantes para los asistentes

El evento será apto para todo público, por lo que los menores de edad deberán ingresar acompañados por un adulto.

Las puertas del recinto abrirán desde las 4 p. m. y los asistentes podrán disfrutar de food trucks y zonas de bebidas antes del ingreso al anfiteatro, programado para las 5 p.m.

Además, los accesos 2 y 4 estarán habilitados para vehículos particulares y el parqueo tendrá un costo de ¢8.000.