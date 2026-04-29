Luli Pampín en Costa Rica: el show de la “superheroína” que sus hijos no querrán perderse

Con su característica cabellera rosa trenzada, su llamativo traje de “superheroína” y sus pegajosos temas, Luli Pampín se presentará por primera vez en Costa Rica con un espectáculo pensado para toda la familia.
El show “Juntos otra vez” se realizará el viernes 10 de octubre a partir de las 5 p.m. en el CIC ANDE.
“Para Integra Producciones es un orgullo traer espectáculos de esta calidad al país. Con Luli Pampín ofrecemos a las familias una experiencia única, segura y llena de alegría, donde padres e hijos comparten momentos que permanecen en la memoria.
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“Nuestro compromiso es crear eventos que fortalezcan los lazos familiares y hagan brillar corazones con música, color y emoción”, expresó Leonardo Betancourt, CEO de Integra Producciones.
La historia detrás del escenario
Lucía Pérez Gerardi, conocida artísticamente como Luli Pampín, es cantante, actriz y creadora de contenido infantil originaria de Argentina.
Su historia personal refleja esfuerzo y superación: creció en una situación económica difícil, marcada por la migración de su padre en busca de un mejor futuro para la familia.
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Como madre y referente infantil, asume con orgullo la responsabilidad de ser vista como una “superheroína” por los niños. Con 20 millones de suscriptores en YouTube, su compromiso es ofrecer un contenido de calidad, inspirado en la maternidad y en el deseo de enseñar y acompañar a los más pequeños con música, juegos y valores positivos.
Las entradas las puede adquirir por medio de www.eventcr.com, y los precios van desde los $45 (20.456 colones) hasta los $100 (45.459 colones).
El evento es para todo público y los niños de un año pagan entrada.