Myke Towers aterriza en Costa Rica tras sacudir Chile y Argentina

El artista Myke Towers se presentará el próximo 30 de abril en Parque Viva, como parte de su gira internacional.

Su llegada genera expectativa tras el impacto de sus recientes conciertos en Sudamérica, donde reunió a miles de seguidores.

LEA MÁS: ¿Se quedó sin entrada para ver a Chayanne? El inesperado anuncio que le devuelve la esperanza a muchos

Éxito en escenarios internacionales

El cantante reafirmó su posición como uno de los referentes de la música urbana en Latinoamérica, con presentaciones multitudinarias en Chile y Argentina. El 23 de abril, ofreció un espectáculo en el Movistar Arena de Santiago, donde interpretó éxitos como “LALA”, “La Falda” y “La Curiosidad”.

Myke Towers es uno de los artistas del momento. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Dos días después, el 25 de abril, continuó su gira en Buenos Aires, con un concierto en Tecnópolis que consolidó un fin de semana destacado en la región. Estos eventos reflejan el alcance de su gira internacional y su conexión con el público.

LEA MÁS: El inesperado detalle del show de Ed Sheeran en Costa Rica que enloquecerá a sus fans

Detalles del evento

El espectáculo en Costa Rica forma parte de una serie de presentaciones que también incluyen países como Guatemala, Colombia y varias ciudades de Europa. Las puertas del recinto abrirán a las 4 p.m. para el público general, en un evento que promete reunir a seguidores de la música urbana.