¡Que la música los acompañe! Provincia de Cartago se mete en modo Star Wars

La saga de Star Wars fue creada por Geoge Lucas. Archivo. (Chris Pizzello)

La Banda de Conciertos de Cartago se pone en modo Star Wars y se une a los fiebres de esta saga de películas, por el Día de Star Wars, que se celebra este jueves.

El Anfiteatro Municipal de Cartago será el lugar en donde los fanáticos de esta producción estadounidense podrá disfrutar del espectáculo, llamado “¡Qué la música te acompañe”.

LEA MÁS: Miles de jóvenes católicos alabarán a Dios en el Estadio Nacional

Habrá dos presentaciones, a cargo de German Paniagua, como director titular. La primera, bajo el programa Anfiteatro Al Medio Día, a las 11 de la mañana, y la segunda será el viernes, a las 6:30 p.m.

Ambas presentaciones son gratuitas, pero los interesados deben registrarse en línea, ingresando al sitio http://reglinea.muni-carta.go.cr/

La fecha

El Día de Star Wars nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News, el 4 de mayo de 1979.

Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. «May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations», decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras «Que la Fuerza te acompañe»