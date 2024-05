Se confirma cuarta fecha del Taylor’s Version con la Orquesta Filarmónica

La Orquesta Filarmónica nos tiene acostumbrados a eventos de primer nivel. (Jeffrey Zamora R)

La Orquesta Filarmónica no deja de sorprendernos y en esta ocasión ofrecerá un show inolvidable para todos los amantes de la música de Taylor Swift y de esta agrupación musical. El público no se hizo esperar y las entradas para las tres funciones se fueron como pan caliente.

Es por eso que se habilitó un espacio más para el domingo 26 de mayo a las 8:00 p.m., para que todos aquellos que no alcanzaron a comprar su entrada, puedan hacerlo. No lo piense mucho porque quedan muy pocas y se están vendiendo muy rápido.

La Orquesta Filarmónica fue la encargada de tocar en concierto de Rey Ruiz y Elvis Crespo. (RONNY YAX)

El escenario de este gran evento será el Teatro Melico Salazar. En este espectáculo tan esperado, las swifties tendrán el tradicional intercambio de pulseras, se vestirán para la ocasión y vivirán de un concierto inolvidable.

El concierto ha requerido de numerosas preparaciones, ya que los fans de la artista son muy exigentes y se fijarán en cada detalle y, por esa razón el maestro Marvin Araya ha estudiado sin parar para cuidar de la experiencia y puesta en escena para las Swifters de Costa Rica.

“Ha sido un proceso muy rico e interesante, seguimos preparándonos para conciertos inolvidables. Taylor es única y sus fans merecen un show de primer nivel”, mencionó el director.

La Orquesta Filarmónica interpretará lo mejor de Taylor Swift.

Las cantantes que acompañarán a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica son Sharon Abarca, Priscilla Díaz y Jimena Bermúdez.

“Tanto yo como mis compañeros sabemos que hay mucha gente talentosa, y que cuando nos dan una oportunidad así de valiosa, debemos aprovecharla. En mi caso, es el tipo de música que a mí me gusta, me gusta el pop en inglés, me encanta Taylor y crecí con su música”, comentó Sharon Abarca.

El precio de las entradas va desde los 23 mil hasta los 38 mil colones en luneta y se pueden adquirir por medio de www.oneticketcr.com

Al concierto se puede asistir con el vestuario que se desee, se recomienda llegar con antelación para intercambiar brazaletes, es un show para cantar, bailar y disfrutar como nunca.