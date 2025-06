The Beatles sonarán en el país con un tributo de talla mundial. (APPLE CORPS)

The Beatles sonarán en el país con un tributo de talla mundial gracias a la banda uruguaya Danger Four, que vendrá al país para emocionar a los más fans y devolverlos en el tiempo con grandes éxitos musicales.

La legendaria banda tributo es reconocida internacionalmente como embajadora oficial del legado musical de Liverpool y se presentará en Costa Rica el próximo jueves 5 de junio a partir de las 8 p.m., en el Teatro Popular Melico Salazar.

LEA MÁS: Niña que se quedaba sin merendar para escuchar a The Beatles hoy dirige su club de fans

El cuarteto fue fundado en 1982 por el visionario Coco Boudakian, marcando un antes y un después en el tributo musical en América Latina.

Con una fidelidad sorprendente en sonido, estética e instrumentos adquiridos de coleccionistas privados, han logrado una reproducción auténtica del estilo de los cuatro grandes, al punto de captar la atención de la BBC de Londres, que les dedicó un especial titulado “Al pie del Big Ben”.

Danger Four lo llevará a revivir viejos tiempos. (Productora AEA Producciones Artísticas/Cortesía)

LEA MÁS: Karol G sonará en Costa Rica gracias a la voz de una tica que pondrá a todos a vibrar

Su ascenso fue meteórico. Tras una serie de funciones exitosas en Montevideo y el respaldo de la Embajada Británica en Uruguay, la agrupación alcanzó notoriedad internacional. Su gran salto llegó en 1986, durante una presentación en Punta del Este, donde fueron descubiertos por el reconocido presentador Juan Alberto Badía, quien los llevó a la televisión argentina. La respuesta del público fue tal que colapsaron las líneas telefónicas del canal.

Cada presentación del grupo es un viaje visual y sonoro con una interpretación apasionada que ha conmovido a miles de personas. No se trata solo de escuchar las canciones, sino de revivir una gran época.

Desde entonces, han recorrido América y Europa, siendo reconocidos no solo por su destreza musical, sino por representar con respeto y precisión el espíritu de la banda que marcó a generaciones.

LEA MÁS: Carin León dará conciertazo en el Estadio Nacional y estos son los precios de las entradas

Entre los países en los que la banda uruguaya ha dejado huella están Estados Unidos, Uruguay, Chile, Paraguay, Argentina, entre otros.

Prepárese para un espectáculo de calidad con Danger Four. (Productora AEA Producciones Artísticas/Cortesía)

El público de Costa Rica podrá disfrutar desde los primeros éxitos de The Beatles hasta los temas más emblemáticos de sus carreras como solistas tales como: Imagine, Band on the Run, My Sweet Lord, It Don’t Come Easy y muchos más.

El show promete una gran convocatoria, dado que sus éxitos musicales siguen siendo una influencia cultural significativa y apreciada por personas de todas las edades. La magia de sus melodías y letras no conocen barreras generacionales, lo que garantiza un público diverso y entusiasta.

Las localidades habilitadas para el concierto son Luneta, Palco, Balcón y Galería. Los precios de los boletos van desde los 26.000 colones hasta los 59.000 colones. Usted puede adquirir sus entradas por medio de eticket.cr