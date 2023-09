¡Viene Marshmello! El DJ estará en Costa Rica como parte del ‘Road to Ultra’

Marshmello, popular DJ estadounidense, visitará Costa Rica el 3 de noviembre para presentarse en el festival Road to Ultra. Este evento, que se realizará por primera vez este 2023, tendrá como protagonista a la música electrónica.

Marshmello, de 31 años, será el plato fuerte del espectáculo, que tendrá lugar en El Tajo, del Parque Diversiones.

El afamado DJ, quien oculta su rostro dentro de una máscara en forma de malvavisco, ha destacado en la escena internacional con colaboraciones con Selena Gómez, Young Miko y Manuel Turizo.

Además, Marshmello ha compartido escenario con destacados artistas en el legendario Tomorrowland.

Marshmello es un DJ estadounidense de 31 años. Su llamativa máscara es su sello característico. (Captura Instagram)

Pero Marshmello no es el único artista que destaca en el Road to Ultra, pues en el evento los fans podrán disfrutar del show de Nicky Romero, quien ha trabajado en proyectos como Turn Off The Lights, Afterglow, Lose My Mind y Back To You, entre otras.

Otro de los artistas confirmados es el productor neerlandés Oliver Heldens, quien ha tenido el apoyo de DJ’s como Tiësto y David Guetta.

Los boletos para asistir al Road to Ultra Costa Rica se encuentran a la venta a través del sitio web https://costarica.roadtoultra.com/tickets/2023/.

Para obtener más información, puede hacerlo por medio de las redes de Road to Ultra Costa Rica en Instagram.