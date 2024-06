Young Miko vendrá a Costa Rica para poner a cantar y a bailar a todos con su concierto

Young Miko es una artista que se ha ganado el corazón de los ticos con su talento musical. (VALERIE MACON/AFP)

Young Miko llegará a Costa Rica para ofrecer un concierto que hará vibrar a su público, ya que cantará sus mayores éxitos musicales, por lo que sus fans están que no caben de la emoción. Esta es la primera gira mundial de la artista bajo el nombre: XOXO Tour, la cual iniciará en julio, en Estados Unidos.

La cita será el próximo 12 de octubre en el Anfiteatro Coca-Cola en el Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, donde la artista puertorriqueña compartirá su talento interpretando géneros como trap, hip-hop, reguetón y hasta pop.

Young Miko prepara un espectáculo con el que busca sorprender y superar las expectativas de sus fanáticos, a los cuales complacerá al interpretar en vivo algunos de los temas de su disco att., entre los que destacan Rookie of the Year, ID y Curita, esta última debutó en el top 10 de las listas Top Latin Albums y Latin Rhythm Albums.

“El disco se empezó hace dos años, entonces hablé de muchos heartbreaks, de muchas experiencias que me pasaron por primera vez, de cosas que resumí en 45 minutos lo que me ha pasado en estos dos años… Cosas que me han pasado de chiquita también. Fue bastante challenging”, declaró la cantante a la revista Billboard.

Young Miko, quien fue aclamada por The New York Times como una de los artistas que “darán forma al sonido de 2024″, hará del XOXO Tour un espectáculo inolvidable para sus seguidores, quienes disfrutarán de su energía, frescura y entrega en el escenario.

Young Miko vendrá a deleitar a su público con canciones que han marcado a sus seguidores. (Cortesía)

En los próximos días, Move Concerts compartirá todos los detalles sobre las fechas de venta, localidades y precios de las entradas, las cuales estarán disponibles a través de eticket, así que estaremos atentos para mantenerlo informado y que usted pueda obtener su boleto.

