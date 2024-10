Zayn Malik, exintegrante de One Direction, tomó decisión tras la muerte de Liam Payne.

El cantante Zayn Malik, exintegrante de la famosa banda One Direction, tuvo que tomar una decisión tras el difícil momento que está atravesando por la muerte de su amigo y excompañero Liam Payne.

“Dada la desgarradora pérdida experimentada esta semana, he tomado la decisión de posponer la etapa estadounidense del tour ‘Stairway to the sky’. Las fechas están siendo reprogramadas para enero y las publicaré tan pronto como todo esté listo en los próximos días”, indicó el artista por medio de sus redes sociales.

Con esta fotografía, Zayn Malik se despidió de su amigo Liam Payne.

Después de esto, explicó que las entradas seguirán siendo válidas, destacó su amor por sus fans y les agradeció por su comprensión.

Tanto los excompañeros de Liam Payne como sus miles de fanáticos se han mostrado conmovidos por su trágica muerte, y las noticias relacionadas con el tema continúan.

Los jóvenes alcanzaron la fama gracias a la agrupación de One Direction. (Instagram)

Liam falleció el pasado 16 de octubre a los 31 años en Argentina, tras haber asistido al concierto de Niall Horan, su amigo y miembro de la banda que los llevó a la fama.