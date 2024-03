¡Acelere! Viva la adrenalina de los carros a control remoto en la Feria de las pulgas

La “Feria de las pulgas” es este sábado 16 de marzo a las 9 de la mañana en Santa Ana Hills RC - Hobby Shop.

Los carros a control remoto son todo un atractivo para los niños, pero hay adultos que también tienen pasión por estos carritos que se manejan desde lejos.

El poder acelerar, frenar y girar genera mucha diversión y en Tiempo Libre queremos que usted conozca un lugar que cuenta con pistas 4x4 y que, además, tendrá una feria para respuestos de estos pequeños chuzos.

Si usted es fan de los carros a control remoto 4x4 o cuenta con respuestos para ellos, puede llegar a la “Feria de las pulgas” este sábado 16 de marzo a las 9 de la mañana a Santa Ana Hills RC - Hobby Shop, en Pozos de Santa Ana, San José.

La entrada para la actividad es gratuita y consiste en una compra - venta de repuestos que tenga por ahí y la intención de la reunión es que las personas puedan comercializar y a la vez disfrutar de las pistas que estarán abiertas.

Además, habrá venta de comidas y bebidas, exhibición de autos escala y se hará una “nocturna”, como ellos le llaman, que se trata de que los visitantes saquen sus carritos y hagan rutas con las luces encendidas.

Es la primera vez que realizan esta feria; sin embargo, ellos continuamente hacen competencias donde llegan muchas personas a divertirse y a pasar un buen rato, algunas familias aprovechan y se arman un picnic. Este deporte, llamado crawler & off road (se podría traducir como gateadores), ha tomado fuerza en Santa Ana y es conocido entre los amantes de estos carritos.

En la Feria de las pulgas encontrará carritos y repuestos.

Esta propiedad era inicialmente un espacio solo para mascotas, ya que es una veterinaria con parque, guardería y un lago para perritos, pero aprovecharon lo amplio del lugar para armar una pista donde corren estos chuzos a control remoto 4x4. Cuentan con desafíos atractivos y que generan algún tipo de dificultad para meterle más emoción a las competiciones.

En crecimiento

Conversamos con Miguel Angulo, que fue quien inició este proyecto, nos contó que pasó de ser un pasatiempo junto a sus amigos a competiciones más grandes que llaman mucho la atención entre los amantes de los motores.

“En Europa, Asia y Estados Unidos está muy fuerte el tema de estos carritos, siempre han existido los carros a control remoto, pero esta modalidad es nueva, ya que tienen tracción en las cuatro llantas, bloqueos diferenciales, primera marcha, segunda marcha, juegan mucho con la estabilidad y el equilibrio del carro. El seteo y todas estas mejoras hacen que el carro tenga mejor desempeño”, nos explicó Miguel.

“Yo he hecho de todo, he andado en cuadraciclos, buceo, entre otras, pero este hobbie me engancha, uno se siente como mecánico porque tal vez cambió las llantas y es un pasatiempo supersano, familiar, aquí vienen familias enteras a pasar el día tipo picnic. Nosotros hacemos tours a la montaña o a un río y nos vamos con los carritos a senderear”, agregó Miguel.

Lo mejor de todo es que los carritos pueden andar en cualquier terreno sin gradas y Miguel se los lleva a todo lado, lo cual demuestra la capacidad de estos carritos. Las baterías tienen una duración aproximada entre hora y media y tres horas y media, todo dependerá de la que tenga el carro.

Solo vea que nivel de chuzos.

Conforme se fueron sumando aficionados surgió la idea de vender de estos pequeños vehículos para aquellos que querían tener uno y es así como Miguel trajo de Estados Unidos.

Para que usted se haga una idea, uno de estos autos básicos con sus elementos para competir con otros tiene un valor estimado de 350 a 650 dólares (De los 174 mil a los 324 mil colones aproximadamente).

Algo muy interesante es que las personas compran su carro básico y van modificándolo, le cambian las llantas, los aros, pesos en los repuestos ya sea de metal aluminio, plásticos, cambios en el motor, y es así como logran hacer una infinidad de variaciones que hacen de su carro algo personalizado y llega a tener un valor emocional también.

Si usted desea conocer más información puede comunicarse al correo electrónico santaanahillscr@gmail.com o al número de teléfono 8996 - 3134.

