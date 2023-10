Carlos Rodríguez vuelve a Las Tres Horas de Costa Rica: “Para mí esto es como una droga”

El piloto y empresario Carlos Rodríguez presentó este jueves, el Corvette GT1 C5 con el que competirá en Las Tres Horas de Costa Rica. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Para el piloto y empresario Carlos Rodríguez el automovilismo es una terapia que le ayuda a mantenerse motivado y distraído de los problemas que lo aquejan en la actualidad.

El empresario de 75 años está listo para decir presente en una de las carreras de autos más emblemáticas del país: Las Tres Horas de Costa Rica y competirá con un Corvette GT1 C5 amarillo que adquirió en el 2006.

Este jueves se hizo la presentación oficial del evento, que se llevará a cabo en Parque Viva los días 16 y 17 de diciembre y Rodríguez conversó con La Teja, para contar qué representa para él volver a esta competencia, después de más de tres años de ausencia.

“No participaba en Las Tres Horas desde el 2019. Hace años participé originalmente en el reto Marlboro, en la época de oro a nivel de Centroamérica y Sudamérica. Costa Rica es un líder en el tema de las competencias de autos”, afirmó.

El piloto dice sentirse muy bien de salud, luego de que hace tres años luchara contra un cáncer en la garganta y recibiera tratamiento fuera del país. En esta oportunidad, Carlos competirá al lado de su nieto, David Pescod.

“Para mí, esto es como una droga, los autos son algo que lo llevo por dentro, me motivan, me excitan, me llenan de energía y en este momento me cae muy bien”. — Carlos Rodríguez, piloto.



Preparado

- ¿Qué representa el automovilismo en la vida de Carlos Rodríguez?

Los últimos tres años han sido muy duros, tuve un problema de salud, pero ya lo superé, gracias a Dios y estoy los problemas actuales que ya todo el mundo sabe (separación de Elena Correa). Entonces, más bien, el tema de los autos de carreras, me sirven no solo de terapia, son para distraerme, para no pensar en cosas que no ayudan y tratar de sentirme siempre positivo, con ganas de seguir adelante, de seguir luchando, para estar mejor y que otras personas también estén mejor.

Es una ayuda en la parte emocional, siempre he creído que el ser humano debe levantarse en la mañana con una ilusión, no hay que dejar de soñar, soy realista, por las circunstancias de toda mi vida, siempre me ha gustado luchar, arriesgarse para llegar a donde se quiere llegar.



- ¿Cómo se siente volver a Las Tres Horas?

Es muy interesante lo de Las Tres Horas, porque es una carrera histórica, que fue la que trajo el automovilismo a toda clase de segmentos sociales, mucha gente viene a ver la carrera y tal vez no entiende de motores, pero la gente viene a compartir.

En diciembre todo el mundo está contento, hay aguinaldos, platita, tamales, la fiesta y este es un evento al que la gente no asistía hace algún tiempo y sé que muchos se darán la vuelta.

- Hablemos del carro con el que competirá, del Corvette GT1 C5

En este momento, parte del problema radica en que este auto ya está obsoleto, comparado con los autos de punta que van a participar en Las Tres Horas. Estamos tratando de ver si logramos, con algunas mejoras que podamos ser competitivos, todavía el carro no tiene el motor, se mandó a hacer, gracias a un amigo que me está ayudando y esperamos que esté listo en un par de semanas.

Uno de los problemas de estos carros, es que no tienen aire acondicionado dentro de la cabina y el calor que se percibe es de 50 grados, es un enemigo fuerte para un piloto de mi edad, el calor es sofocante.



- Además del motor ¿qué otros arreglos necesita el carro?

Necesitamos trabajar en aerodinámica, el tema de la caja que tiene problemas, no es secuencial, queremos ver si traemos un kit para no tener que usar clutch, porque cuando se hace un cambio las revoluciones del carro se caen, lo que hace que en cada vuelta pueda perder un segundo cuando se hacen los cambios.

Hay otras cosas, pero no sé si económicamente pueda hacerle frente a un nuevo carro o si tendré el tiempo para hacerlo.

- ¿Como hace para prepararse para la competencia a nivel físico?

El carro en este momento es una terapia para mí, me ha obligado a hacer ejercicio, tratar de alimentarme bien, prepararme físicamente y moralmente me ayuda porque es una ilusión que tengo, me ayuda para disfrutar la vida.

- ¿Y cómo se ha preparado con su nieto David?

No hemos podido practicar, pero mi nieto ha practicado kartismo y tiene experiencia en motores.

Para mí, esto es como una droga, los autos son algo que lo llevo por dentro, me motiva, me excita, me llena de energía y en este momento me cae muy bien.