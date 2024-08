Descubra un paraíso en el Caribe que le ofrece la mejor pizza

El hotel queda a 6 minutos del parque nacional Cahuita. (JOHN DURAN)

Limón tiene playas que son un verdadero paraíso y hoy lo llevamos hasta esa provincia para presentarle un hotel que le ofrece más que hospedaje.

En Tiempo Libre queremos que usted conozca un lugar donde puede relajarse y comerse una exquisita pizza, que promete ser la mejor del Caribe.

Al hotel llegan animalitos a buscar comida en los árboles. (JOHN DURAN)

En esta ocasión nos fuimos hasta Cahuita porque queríamos saber si era cierto todo lo que habíamos escuchado del hotel Atlántida Lodge. Sabemos que Limón, aparte de sus playas, su gente y su cultura, tiene una gran belleza natural, pero queremos recalcar que este lugar esconde unas zonas verdes espectaculares.

La naturaleza que se puede observar es variada. (JOHN DURAN)

Este hotel familiar nació en 1979, pero desde hace 11 años lo administra Steve Harvey y nos contó que fue uno de los primeros de la zona, a nivel de hotelería, dirigido al turismo. Ha ido poco a poco mejorando la estructura del hotel y ha logrado que sea un sitio muy colorido, rodeado de naturaleza y además está ubicado muy cerquita de playa Negra, de hecho la tiene al frente, además está a 800 metros del centro de Cahuita.

Steve fue muy amable durante todo el recorrido. (JOHN DURAN)

Playa Negra ofrece una belleza increíble. (JOHN DURAN)

El hotel cuenta con muchas zonas para caminar y despejarse. (JOHN DURAN)

Hicimos un recorrido por todo el lugar, primero fuimos a las habitaciones y son muy acogedoras, son rústicas, las camas tienen diseños de playa y son muy espaciosas, además están rodeadas de la naturaleza y la vista es fabulosa. Hay hamacas y sillitas afuera de la habitación por si quiere quedarse apreciando la belleza natural, no pueden faltar las plantas y los animales que se acercan a buscar comida, como los pajaritos, que hacen un concierto en los árboles.

Las camas tienen diseños de playa y son habitaciones espaciosas. (JOHN DURAN)

Por si quiere relajarse afuera de las habitaciones, hay sillitas y hamacas para respirar aire fresco y ver la naturaleza. (JOHN DURAN)

Luego de conocer las habitaciones, caminamos alrededor del hotel, hay una variedad de plantas y árboles para relajarse y respirar aire fresco. Algo que nos llamó la atención es que tanto dentro como fuera de las habitaciones hay unos cuadros pintados por Marco Piloto, que es un canadiense cuadrapléjico y sus pinturas son elaboradas con sus pies, aportan un diseño colorido al lugar.

Luego nos topamos con un gimnasio donde había personas entrenando, con muy buena música y nos contó Steve que llegan tanto clientes que se hospedan, como otros que viven cerca y quieren ejercitarse ahí. A la par del restaurante hay una cancha de fútbol por si también quiere aprovechar el viaje y jugar una mejenga.

La piscina es utilizada por adultos y menores bajo supervisión. (JOHN DURAN)

De camino a la piscina vimos el restaurante que ofrece la deliciosa pizza y una variedad de platillos, para que disfrute de una experiencia gastronómica inolvidable, imposible no antojarse. Seguimos hacia la piscina y vimos que es bastante amplia y cuenta con una rampa para personas discapacitadas, así que usted no tiene excusa para no darse un buen chapuzón y refrescarse con estos calores.

Luego nos fuimos hacia la parte de atrás para poder ver la playa y de camino vimos que nos estaban preparando la pizza, hasta se nos hizo la boca agua. Llegamos a donde queríamos, para escuchar el mar y ver la playa desde la comodidad del restaurante y nos llevaron la pizza, que verdaderamente es deliciosa, la pasta era delgada y los bordes estaban muy buenos, el sabor tenía algún toque especial porque era muy diferente a otras pizzas, probamos la pizza margarita.

Tiene que probar esas pizzas que prometen ser las mejores del Caribe. (JOHN DURAN)

“Contamos con una pizzería y los clientes se van muy satisfechos, les recomiendo probar la pizza de mariscos, que es la especialidad”, señaló Steve. Ese es su platillo más sonado, pero si usted quiere disfrutar de una pasta, arroz estilo caribeño o algún otro, aquí también puede encontrarlo.

Los insectos y otros animalitos llegan a visitar el hotel continuamente. (JOHN DURAN)

Con Yuplón usted puede vivir esta experiencia y hospedarse una noche junto a otra persona en una habitación estándar con desayuno y pizza para cenar por un precio de 49.000 colones, lo cual aplica hasta el 7 de noviembre de este 2024. Para poder reservar puede comunicarse al número de teléfono 2755-0115 o al corrreo atlantida.promocion@gmail.com

Atlántida Lodge ofrece una propuesta turística, además es un lugar perfecto si desea realizar alguna celebración como un cumpleaños, el lugar permite realizar varios tipos de eventos así que vaya y conozca este bonito lugar.

