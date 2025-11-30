Alajuela se llenó de magia: vea las mejores fotos de la bella iluminación navideña

Alajuela arrancó con todo la temporada navideña este sábado 29 de noviembre, cuando el parque Juan Santamaría se convirtió en el punto de encuentro para las familias que querían ver la iluminación del árbol navideño.
Un ambiente familiar
Las familias que asistieron pudieron disfrutar de un ambiente seguro, organizado y pensado para que grandes y pequeños compartieran juntos el arranque de la Navidad.
Las luces, las decoraciones y la música crearon una atmósfera perfecta para dar la bienvenida a diciembre.
Alajuela ya calienta motores para su fiesta mayor
La provincia no se detiene y ya está lista para Alajuela Brilla, uno de los eventos más esperados por los vecinos.
La actividad será el sábado 6 de diciembre a partir de las 6 p.m., aunque desde las 2 p.m. habrá actividades previas para quienes quieran llegar desde más temprano.