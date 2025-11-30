Eventos

Alajuela se llenó de magia: vea las mejores fotos de la bella iluminación navideña

Alajuela dio la bienvenida a la época navideña con su tradicional iluminación

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Alajuela arrancó con todo la temporada navideña este sábado 29 de noviembre, cuando el parque Juan Santamaría se convirtió en el punto de encuentro para las familias que querían ver la iluminación del árbol navideño.

Un ambiente familiar

Las familias que asistieron pudieron disfrutar de un ambiente seguro, organizado y pensado para que grandes y pequeños compartieran juntos el arranque de la Navidad.

Las luces, las decoraciones y la música crearon una atmósfera perfecta para dar la bienvenida a diciembre.

Alajuela
Familias alajuelenses disfrutaron del encendido navideño en el parque Juan Santamaría. (CESAR DELGADO/Facebook)

Alajuela ya calienta motores para su fiesta mayor

La provincia no se detiene y ya está lista para Alajuela Brilla, uno de los eventos más esperados por los vecinos.

La actividad será el sábado 6 de diciembre a partir de las 6 p.m., aunque desde las 2 p.m. habrá actividades previas para quienes quieran llegar desde más temprano.

Alajuela
La ciudad se llenó de luces y ambiente familiar para darle la bienvenida oficial a la Navidad. (CESAR DELGADO/Facebook)
Alajuela
El árbol de Navidad brilló con fuerza durante la inauguración de la época festiva en Alajuela. (CESAR DELGADO/Facebook)
Alajuela
Niños y adultos vivieron una noche especial durante la iluminación que marca el inicio de las celebraciones. (CESAR DELGADO/Facebook)
