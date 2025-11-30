Alajuela se llenó de magia: vea las mejores fotos de la bella iluminación navideña

Alajuela arrancó con todo la temporada navideña este sábado 29 de noviembre, cuando el parque Juan Santamaría se convirtió en el punto de encuentro para las familias que querían ver la iluminación del árbol navideño.

LEA MÁS: Feria del Chicharrón en Puriscal arranca con agenda llena y actividades para toda la familia

Un ambiente familiar

Las familias que asistieron pudieron disfrutar de un ambiente seguro, organizado y pensado para que grandes y pequeños compartieran juntos el arranque de la Navidad.

Las luces, las decoraciones y la música crearon una atmósfera perfecta para dar la bienvenida a diciembre.

Familias alajuelenses disfrutaron del encendido navideño en el parque Juan Santamaría. (CESAR DELGADO/Facebook)

LEA MÁS: Esto es todo lo que debe saber sobre el Tope Nacional de San Ramón 2025

Alajuela ya calienta motores para su fiesta mayor

La provincia no se detiene y ya está lista para Alajuela Brilla, uno de los eventos más esperados por los vecinos.

La actividad será el sábado 6 de diciembre a partir de las 6 p.m., aunque desde las 2 p.m. habrá actividades previas para quienes quieran llegar desde más temprano.

La ciudad se llenó de luces y ambiente familiar para darle la bienvenida oficial a la Navidad. (CESAR DELGADO/Facebook)

El árbol de Navidad brilló con fuerza durante la inauguración de la época festiva en Alajuela. (CESAR DELGADO/Facebook)