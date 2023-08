DC Cómics vuelve a la carga con “Blue Beetle” y una experta habla de esta producción a la mexicana

DC Cómics vuelve a la carga con el estreno de "Blue Beetle", una producción que cuenta la historia de Jaime Reyes. Warner Bros. (Captura)

El jueves anterior se estrenó en las salas de cine del país la película “Blue Beetle”, una producción basada en el personaje de DC Cómics del mismo nombre.

Esta cinta cuenta la historia de Jaime Reyes, un joven que acaba de graduarse de la universidad.

Angie Loría, experta en cultura geek vio la peli la semana anterior, en la premier, e hizo una valoración de esta producción.

“Esta es una película bastante genérica de súper héroes, pero no está mal. Es predecible, pero se deja disfrutar, es lineal, se divide en 3 actos y el personaje al ser una película de origen (cuando presentan a un personaje por primera vez) lo desarrolla fácilmente.

“Podemos entender cuando se avecina el peligro, cuando algo da risa, cuando es emocionante, difícilmente nos dejaremos sorprender”, destacó.

Loría comentó que en “Blue Beetle” destaca el componente latino por todo lado, al mejor estilo de lo que ha pasado con Miles Morales en las historias de Spider-Man.

“Esta película también tiene muchísimo de la cultura latina, claramente referenciada a México, porque el personaje es mexicano, pero es un humor que podemos entender los latinos, porque tenemos características en común y habrá algunas sorpresas”, manifestó.

La película cuenta la historia de Jaime Reyes y su familia. Warner Bros.

Se disfruta

Para Angie, la película no es merecedora de un premio, pero se disfruta.

“El cine de súper héroes nos tiene saturados de información, cada vez vemos más proyectos que sorprenden y que nos gusten es más complicado, pero ‘Blue Beetle’ es disfrutable, uno la puede ver en familia, es familiar y en la tele, es pasar un rato agradable”, comentó.

La experta rescató el interés de DC Cómics de hacer mejores producciones.

“DC tiene cambios interesantes en este momento, tendrá un reinicio completo y no se sabe si esta película forma parte o no de este reinicio. Es muy comparada con los últimos proyectos y en mi criterio es un poco superior con respecto a efectos visuales.

“Con respecto a expectativas, DC no estaba logrando posicionarse, tener un hilo conductor en las historias, no ha creado un universo que tenga un hilo y ‘Blue Beetle’ tiene muchas referencias al universo de DC Cómics, desde la comida hasta las noticias y no sabemos si será o no usada para un nuevo proyecto, no ha sido de las mejores, como las de Batman de Christopher Nolan, pero sí es mejor que Flash”.

¿Qué calificación le da Angie a esta película?

“Para mí se merece un 7″, comentó.